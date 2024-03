Danna Paola pide perdón por motivar el 'ciberbullying' contra una usuaria

En sintonía con el lanzamiento de su próximo álbum, Childstar, Danna Paola ha tomado una decisión en sus redes sociales: cambiar de manera oficial su nombre artístico para hacerse llamar simplemente 'Danna'. Pero el problema es que no es un nombre tan poco habitual, por lo que ya hay quien lo utilizaba.

La cantante dio a conocer a sus seguidores en su canal de WhatsApp que ahora podrían encontrarla de esa manera en todas las redes a excepción de X, también conocida como Twitter, explicando el porqué de este inconveniente: ya hay una usuaria en dicha red que utliza el @danna en su nombre de perfil.

La intérprete de Mala fama o Aún te quiero explicó además que la mujer que utiliza ese nombre de usuario, por ahora, se ha negado de manera rotunda a cedérselo, a no ser que le pague una enorme cantidad de dinero, por lo que presuntamente propuso a sus fans hacer algo contra esta mujer, señalándola.

Tras explicar el problema pormenorizadamente, Danna Paola agregaba en el audio: "Entonces, tenemos que hacer un plan. Algo tenemos que lograr, y me tienen que ayudar, porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares". A esto, además, añadía que tenían que "hacer un complot".

"O sí, que nos lo regale, es que la señora es mi nombre. Y la señora, pues ¿su Twitter qué? ¿Cómo lo hacemos? Les toca que armemos un plan porque no lo estamos logrando", terminaba Danna Paola, si bien su mensaje era entre risas y puntualizando que había que decírselo "con amor".

Quizá las palabras de la artista eran sinn mala intención, sin ser consciente de la base de fans que tiene o de cómo reaccionarían estos, pero lo cierto es que su poder de llamada tuvo como consecuencia que la cuenta de Twitter de esta usuaria se llenase de comentarios, reclamaciones y amenazas que acabaron por convertirse en mensajes de odio.

Y todo ello, claro, lo ha dejado en evidencia @danna a través de capturas de su red social, por lo que otros usuarios se han pronunciado contra Danna Paola por haber promovido este ciberacoso. Y ante la situación provocada, la cantante mexicana de 28 años ha enviado un nuevo mensaje disculpándose y pidiendo que cesen ese tipo de comportamientos, discursos y provocaciones contra la mujer.

"Oigan, no incitemos al odio por más difícil que sea la situación. Sabemos que esa plataforma en específico tira mucha toxicidad y odio, y que a veces lleva mucho veneno que uno quiere sacar de su ser, pero podríamos evitarlo, sobre todo en esta situación. Imagínense el bombardeo a la pobre Danna", ha dicho.

Para finalizar, la cantante ha dado a conocer que ha preferido cambiar su nombre de usuaria a @dannajustdanna para dar por acabada toda esta polémica. "Pero bueno, ya, se le disculpó, se le mandó un besito", dijo. Aun así, multitud de fans creen que Danna no ha entendido absolutamente nada de lo ocurrido, y que no ha hecho autocrítica, pues en otro mensaje posterior ha considerado que no le "sorprende ya" que hayan "volteado" la historia hasta convertirla en "la villana".