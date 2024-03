Megan Fox confirma que ya no está comprometida con Machine Gun Kelly

Ya llevaban saliendo algo más de dos años cuando, en enero de 2022, anunciaron su compromiso. Sin embargo, un año después, en febrero de 2023, se desataban todo tipo de rumores sobre infidelidades del músico y una posible ruptura tras ir a terapia de pareja. Ahora, Megan Fox se ha sincerado sobre la situación actual de su relación con Machine Gun Kelly.

Después de que se viera a la actriz de 37 años sin su anillo de compromiso se especuló con que ambos habían descartado por ahora la idea de pasar por el altar, rumor por fin confirmado por Fox en una visita que ha hecho al pódcast Call Her Daddy.

La estrella de películas como la saga Transformers o Jennifer's body ha explicado que, en algún punto de los últimos meses Machine Gun Kelly (o MGK, como se le conoce también, aunque su verdadero nombre es Colson Baker) y ella dejaron de estar prometidos, si bien no quiso dar a concoer cuál es la situación actual de su relación.

"Me da la sensación de que todo el mundo tiene una opinión sobre tu relación. Te comprometiste, luego creo que lo cancelaste... No sabemos qué está pasando", ha dicho la presentadora del pódcast, Alex Cooper, algo que ha respondido Fox asegurando que todo lo que había dicho eran "cosas precisas" y concretas que sí "han ocurrido".

Sin embargo, ha añadido que no pensaba entrar en temas de su vida privada. "De esta relación he aprendido que no es para consumo público. Así que por ahora no creo tener que hacer ningún comentario sobre el estado de la relación en sí", ha continuado, para terminar confirmando que sigue teniendo un fuerte vínculo con el artista.

"Lo único que puedo decir es que todavía le sigo llamando mi 'alma gemela' y que siempre voy a estar atada a él, pase lo que pase, siempre voy a estar conectada con él de alguna forma. Pero, más allá de eso, no estoy dispuesta a dar explicaciones a nadie", ha finalizado la intérprete.

Según una fuente, llevan "vidas separadas"

Desde el portal Us Weekly se han puesto en contacto con una fuente cercana a Megan Fox que ha puntualizado que ambos están llevando "vidas separadas" mientras siguen trabajando en su romance "inestable": mientras la actriz está viviendo en Malibú, MGK se ha quedado en su mansión de Encino. Ambas casas están en California.

"Han hecho esta especie de arreglo para darse algo de espacio el uno al otro sin dejar de estar juntos, porque hoy por hoy están en un momento bajo [de la relación]. Aunque cambia todos los días", ha continuado, dando a conocer, por ejemplo, que hace poco Megan Fox le pidió a sus amistades que le "encontraran" a otras personas con las que salir.

La fuente ha asegurado que, de todas formas, sus amigos cercanos no ven que se separen oficialmente a corto plazo, a pesar de que a Fox "le cuesta confiar" en Kelly, de 33 años. Otra fuente ha sido más tajante: "Tienen una relación muy tóxica, su amor literalmente los enferma”.