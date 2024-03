"¿Así que ahora no puedo tener una opinión por estar vinculado con Harry y Meghan?". Esas han sido las palabras en X de Christopher Bouzy después de descubrir que su opinión acerca del caso de Kate Middleton han sido tomado por medios como TMZ o The New York Post como los comentarios de alguien cercano al círculo de los duques de Sussex.

Pero no era de extrañar que esto fuese así. Bouzy, quien apareció en el documental de Netflix que hicieron Meghan Markle y el príncipe Harry saliendo en defensa de estos, dado que desde su empresa, Bot Sentinel, investigó cómo estaban siendo víctimas de millones de trolls de Internet, ha asegurado que no cree que quien apareciese en el vídeo comprando junto al príncipe Guillermo de Inglaterra fuese realmente su esposa.

Según Bouzy, a quien se puede ver en el vídeo es a una doble —a pesar de que Heidi Agan, la más conocida de las imitadoras más famosas de la princesa, haya negado que sea ella y tenga, de hecho, coartada— y para ello cita a periodistas de otros medios e, incluso, aporta una prueba propia.

Se trata de un vídeo en el que compara el conocido metraje de Kate y Guillermo paseando y de compras por Windsor Farm Shop con otras ocasiones en las que ambos han paseado juntos, afirmando con ello que las diferencias que él ve a la hora de andar de sendas personas al lado del futuro rey le hacen pensar que no se trata de ella.

"En mi opinión, todavía no hemos visto a Kate en público" ha dicho, así como considera que Kate solía "caminar con confianza", pero que ".esta Kate camina como una mujer joven que tiene prisa por ir al baño", amén de que, para él, "en el vídeo parece diez años más joven". Y resume: "La nueva Kate es más joven, más delgada, más alta y más rápida. Quiero lo que ella tenía".

En un vistazo a su perfil se descubre que Bouzy está bastante obsesionado con el tema de Kate y las teorías sobre su paradero. Por último, en sus últimas publicaciones se ha mostrado bastante molesto con los medios que en lugar de tratarle como un usuario con una teoría están utilizando su relación con los duques de Sussex como si él tuviese algún tipo de información adicional, algo que niega.