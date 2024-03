El cambio físico de Kate Middleton llena las redes de memes sobre los cambios de actores: de 'El príncipe de Bel-Air' a Marvel

La desaparición -oficial y pública- de Kate Middleton no deja de generar teorías, desde las que dicen que se encuentra mal de salud hasta las que señalan a una crisis matrimonial como motivo de su ausencia. Todo son elucubraciones, que cogen más fuerza al analizar las últimas imágenes que se han visto de ella.

Publicaciones como la foto retocada con sus hijos o el vídeo que compartió The Sun, en el que la princesa de Gales está junto a Guillermo saliendo de comprar, no dejan de dar que hablar. Y es que son muchos los que dicen que las ediciones en la primera instantánea se deben a que no es ella la que aparece y que en lo mostrado por el citado medio no se asemeja físicamente a la Kate que conocen.

Algunos apuntan a su delgadez y otros a una diferencia de altura con respecto a su marido. Pero, sea como fuere, parece que ha cambiado, quizá debido a la operación abdominal que se realizó a mediados de enero y que aún la mantiene de baja. Y es precisamente su aspecto aparentemente distinto lo que no deja de copar las redes.

Y no solo por las teorías conspiranoicas, sino también por los memes, pues X (Twitter) se ha llenado de publicaciones que aluden al síndrome Darrin de las series y películas.

Se llama así al cambio de actor para un mismo personaje en los proyectos audiovisuales. Es llamado así por Darrin Stephens, marido de la serie Embrujada que fue interpretado por distintos actores, sin que en la trama se diera ninguna explicación.

Hay múltiples ejemplos de ello, desde Paz Padilla y Míriam Díaz Aroca dando vida a Ala Dina hasta Janet Huber y Daphne Maxwell Reid, las dos actrices que interpretaron a la tía Vivian de El príncipe de Bel-Air, pasando por Marvel, que tuvo este mismo fenómeno con los héroes Máquina de Guerra y Hulk.