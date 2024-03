Planas apuesta por hacer frente a poblaciones sobreabundantes de animales: "La caza ofrece beneficios indudables"

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido que la gestión de las poblaciones sobreabundantes de animales es un tema al que España tiene que "hacer frente" ya que "tiene consecuencias muy importantes".

"La caza ofrece beneficios indudables", ha manifestado el ministro durante la conferencia internacional 'Prioridades de los cazadores europeos 2024-2029' celebrada este miércoles en Madrid.

No obstante, Planas ha evitado referirse al lobo al hablar de la gestión de las poblaciones sobreabundantes: "No me voy a referir a ninguna patología particular, pero es un riesgo que tenemos sin duda sobre la mesa".

Asimismo, ha defendido que la actividad cinegética "debe ser perfectamente compatible con los objetivos ambientales" planteados en España. "En el Gobierno vamos a seguir escuchando y colaborando con el conjunto del sector, somos parte activa de la Unión Europea", ha dicho.

Para el ministro de Agricultura, la caza "supone una gestión poblacional muy importante" en el conjunto del territorio rural español. "Esa labor de la caza es absolutamente fundamental, además de la importancia económica y social", ha precisado.

"La actividad cinegética es fundamental manteniendo un adecuado equilibrio poblacional", ha puntualizado Planas, destacando que la caza "es una labor insustituible para conocer y gestionar las poblaciones de animales silvestres y el control sanitario".

Así, ha hecho hincapié en que el mundo urbano, quienes habitan en las ciudades, no pueden vivir sin el mundo rural, que también "necesita la comprensión, el apoyo y el respeto del mundo urbano".

"Este es uno de los grandes temas que tenemos sobre la mesa. La caza es una actividad tradicional que nos vincula con nuestros orígenes y la naturaleza", ha agregado el ministro.

Planas ha puesto en valor la actividad cinegética recordando que "supone más de 6.000 millones de euros anuales en España y 186.000 empleos". "La captura de 18,8 millones de piezas por valor de 86 millones de euros da una cierta idea macroeconómica de qué estamos hablando, pero es insuficiente. Si hay una actividad en la que creo que lo que hay alrededor de ella es mucho más que la pura y simple caza es la actividad cinegética", ha concretado.