"Presupuestos o elecciones": El vídeo en el que Sánchez pronunció las frases que Feijóo le ha reprochado en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recopilado este miércoles varias frases del pasado pronunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que consideraba imprescindible la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para poder gobernar y que contrastan radicalmente con su renuncia la semana pasada a presentar las cuentas de este año.

"Un Gobierno sin Presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada", "aprobar los Presupuestos es la primera obligación del presidente del Gobierno", "Presupuestos o elecciones" o "gobernar no consiste en vivir en la Moncloa", son algunas de las frases que Feijóo le ha recordado a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

"Todas estas frases son suyas. ¿Está usted de acuerdo con usted mismo o ya ha cambiado de opinión?", le ha preguntado el líder de la oposición para poner de manifiesto las contradicciones del presidente del Gobierno, que tras la convocatoria de elecciones en Cataluña ha decidido renunciar a los Presupuestos de 2024.

Pronunciadas en 2018

Las frases citadas por Feijóo las pronunció Sánchez hace seis años, en marzo de 2018, cuando todavía era líder de la oposición, aunque solo unos meses antes de la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy y que le dio las llaves de la Moncloa.

"La respuesta del presidente del Gobierno no puede ser que si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado por primera vez en la historia de nuestra democracia, se van a prorrogar por segunda vez", decía también Sánchez en su discurso de 2018 recordado este miércoles por Feijóo. "Si no los saca adelante, yo desde luego anticiparía las elecciones", subrayaba el líder socialista.

Pero aquella encendida defensa de la necesidad de aprobar unos Presupuestos no fue la única ocasión en la que Sánchez recriminó a Rajoy su incapacidad para sacar adelante las cuentas del Estado. De hecho, en su cuenta de Twitter dejó numerosas muestras de ello durante aquellos días de 2018 en los que Rajoy hacía malabarismos para intentar sacar adelante sus Presupuestos.

"Tanto el PP como Cs tienen que poner a un lado sus diferencias, más electoralistas que ideológicas, y decir si va a haber o no Presupuestos. Si no son capaces, que dejen que los españoles acudan a las urnas para permitir que otra mayoría resuelva los problemas de la ciudadanía", escribió Sánchez en esa red social el 3 de marzo de 2018.

Dos días después, insistía en ello: "O Presupuestos o elecciones. Si Rajoy no aprueba los Presupuestos le exigiremos que se someta a una cuestión de confianza. Si la pierde, no tendrá excusa para no convocar elecciones".

Y unos días antes, el 21 de febrero, afirmaba en que "un Gobierno sin Presupuestos no puede hacer nada" y se preguntaba "¿Es este el Gobierno que necesita nuestro país?".