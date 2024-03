Sofocos de marzo

En medio de este verano anticipado que vivimos a mitad de marzo, no extraña que la ONU encienda todas las alarmas. Las temperaturas baten récords en la tierra y en el mar, pero en estado gaseoso, como cantaba Mecano, los gases de efecto invernadero también se dispararon. Naciones Unidas no dice nada en cualquier caso del ambiente tórrido que se vive también en las instituciones españolas, el día que el Senado anuncia que devolverá la amnistía al Congreso y un socio del Gobierno le aprieta más las tuercas con una solicitud para recaudar el 100% de sus impuestos. Entre el mercurio y la quemazón política, para no estar sofocados...