La soledad no deseada es considerada un problema por el 80% de la ciudadanía. Este hecho muestra hasta qué punto nos hallamos ante un problema social, un problema que nos interpela a todos y todas como miembros de la comunidad.

En contra de lo que se suele pensar, el grupo de edad que dice sentir más la soledad sin desearla es el comprendido entre los 16 y los 24 años. Precisamente, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los y las jóvenes entre 15 y 29 años. No es casual. Las personas que padecen soledad no deseada la sienten una media de seis años. Imagínese, lector o lectora, sentir durante seis años la tristeza, la pena, la angustia, el llanto en soledad. Imagínese seis años de tedio, de vacío, de sinsentido. Seis años de sobrevivir a la vida en soledad.

Una soledad que no se desea, que no se escoge. Como no se escogen las condiciones materiales de vida. En efecto, recientes investigaciones vinculan la soledad no deseada a la capacidad económica, al nivel de estudios, a la orientación y la identidad sexual, al origen, a la raza, a la etnia, a las diferentes capacidades. Y, una vez más, la soledad indeseada y sentida por el otro nos interpela, porque nos muestra que está vinculada a nuestra visión del mundo, a nuestro modelo de sociedad.

Es fácil decir que se debe luchar contra la soledad no deseada, pero difícil promover las condiciones de vida necesarias para prevenirla: incrementar el Salario Mínimo Interprofesional, subir las pensiones, controlar el precio de los alquileres o luchar contra los discursos de odio, son sólo algunos ejemplos de políticas públicas que deben promoverse para combatir la soledad no deseada.

Políticas públicas que impactan en la vida cotidiana de las personas, políticas transformadoras, políticas que son la verdadera política.