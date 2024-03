Marisa Tejedor, catedrática e investigadora de recursos hídricos: "Sin el uso de las aguas regeneradas estamos perdidos"

La agricultura consume más del 80% del agua de España y este dato, en un país con sequías prolongadas, escasez de este bien preciado y aguas superficiales y subterráneas en mal estado, resulta preocupante. Por este motivo, en algunas zonas como Tenerife se ha planteado el uso de aguas regeneradas para el riego, con el fin de poder seguir conservando el agua procedente de los acuíferos para el consumo humano. En el marco de esta iniciativa -desarrollada entre Coca-Cola, el Cabildo y la Universidad de La Laguna- se le encargó a la institución educativa la realización de un estudio para analizar el impacto del riego en los suelos agrícolas con aguas regeneradas. Es decir, aguas residuales depuradas sometidas a tratamientos que permiten usarlas para otros fines.

Los resultados preliminares del estudio fueron positivos. Según informó Marisa Tejedor Salguero, investigadora y coordinadora del Grupo de Recursos de Suelos y Agua de la Universidad, las conclusiones indican que las aguas procedentes de la depuradora de Valle de Guerra cumplen con los requisitos de calidad exigidos para el cultivo. Además, explicó que no se detectaron problemas de carácter microbiológico ni tampoco un aumento de la salinidad ni sodicidad de los suelos. Tras presentar los resultados del estudio durante una conferencia, la catedrática de Edafología y Química Agrícola atiende a 20minutos para profundizar sobre la importancia de las aguas regeneradas.

¿Qué suponen los resultados de su estudio?Los resultados del estudio abren una ventana con aire fresco ya que todavía hay personas que tienen miedo de usar aguas regeneradas para la agricultura porque piensan que puede haber algún problema. Y yo les entiendo porque durante muchos años la calidad de esas aguas no era especialmente buena. Pero la tecnología ha ido mejorando y el agua que está saliendo en este momento de la depuradora es francamente muy buena y nos obliga a explicar a los agricultores que no tienen que tener miedo. De hecho, muchos agricultores, sobre todo de la zona de Valle de Guerra, son conscientes de ello y ya no temen el uso de estas aguas.

¿Qué ocurre en el caso de Valle de Guerra?En Valle de Guerra la concentración de sal es pequeña, entonces no aporta sales al suelo. Al revés. Lo que hace es lavar las sales que pueda tener el suelo. Entonces ahí no se plantean problemas para los cultivos, incluso para aquellos que son más sensibles.

Entre los beneficios del agua regenerada destacan que está llena de nutrientes y que es mucho más económica de conseguir para los agricultores...En Tenerife hemos utilizado toda nuestra vida agua subterránea, porque agua superficial tenemos bastante poca. A lo largo de los años el consumo de agua subterránea ha sido mayor, no se están recuperando los acuíferos y no tenemos agua. Por eso, hay que preservar el agua de los acuíferos, que es buena para el consumo humano. Más del 80% del agua en Tenerife se consume para la agricultura, entonces había que buscar nuevas fuentes y esa es el agua regenerada. Para los agricultores es una bendición porque significa tener o no tener agua, con independencia de la calidad que tengan, del aporte de nutrientes, etc.