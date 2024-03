Plataforma única y adoquín de Gerena: la renovación de la calle Zaragoza comenzará el 1 de abril tras más de seis años de retraso

La reurbanización de la calle Zaragoza, importante arteria del centro histórico que une la Plaza Nueva con la avenida Reyes Católicos, comenzará el lunes 1 de abril, justo después de Semana Santa. Se trata de una de las actuaciones más esperadas por los vecinos de la zona desde que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el partido socialista, las aprobara en noviembre de 2017 y, desde entonces, todos los años se han anunciado y han vuelto al cajón.

Tras varios cambios en el proyecto, la Comisión de Patrimonio les dio el visto bueno en marzo de 2022, pero no ha sido hasta ahora, justo dos años después, cuando el Gobierno popular de José Luis Sanz ha decidido retomar el proyecto, menos de un año después de llegar a la alcaldía. Contará con plataforma única, el clásico adoquín de Gerena y más arbolado. Además, conservará el aparcamiento para motos y para personas con movilidad reducida.

La actuación seguirá una estética acorde y uniforme. Y servirá de "ejemplo" para actuar en otras calles, a la espera de finalizar el libro de estilo en el que "se está trabajando" y es "complejo", ya que "durante muchos años nadie ha cuidado el paisaje urbano de la ciudad". Así lo ha destacado el regidor, que ha presentado este martes el proyecto.

La actuación contempla también la renovación de toda la red de saneamiento y abastecimiento así como la instalación de una nueva red de baldeo, que mejorará la presión del servicio y las acometidas domiciliariasque realizará Emasesa, que será previa a la reurbanización.

La inversión completa de la actuación completa es de de 2.105.763,00 € (IVA incluido), cuenta con un plazo de ejecución de (34 semanas) casi nueve meses y se realizará en tres fases. Se ejecutará en coordinación con la Gerencia de Urbanismo, y otros servicios, así como con el distrito, que comenzará a informar a los vecinos al respecto.

Precisamente, debido alto grado de afección en el acerado y la calzada, el Consistorio aprovechará la renovación de las redes para adecuar la totalidad del pavimento en la calle Zaragoza, desde calle San Pablo hasta calle Jimios y parte de la calle Madrid, hasta Plaza Nueva. En concreto, la calle se configura con un acerado en granito gris quintana (de formato 20x20x8 cm), y la calzada, con el mencionado adoquín de recuperación, siguiendo "las raíces históricas de Sevilla", material tradicional del conjunto histórico de la ciudad.

Imagen de la calle Zaragoza en el centro de Sevilla R.M.T

Se empleará excepto en aquellas zonas donde se instalará con una cara cortada para el cumplimiento de los itinerarios accesibles para adaptarlo a las condiciones de accesibilidad universal. El distintivo bordillo rojo será preservado y mejorado mediante un tratamiento de flameado en su cara superior, proporcionando un acabado visualmente atractivo. La conexión de calle Madrid con Plaza Nueva será renovado con baldosas de granito reutilizadas.

Además, se convertirá en una plataforma única, uniendo estética y funcionalidad "para crear un espacio armonioso y accesible". Lo que permitirá que si en un futuro se peatonalizara no sería necesario hacer obras. En este sentido, el alcalde ha incidido en que "de momento" no contempla "ninguna restricción al tráfico en esta vía" ni en ninguna otra calle más hasta que no haya más alternativas de movilidad, entre ellas: la mejora del transporte público, la incorporación de líneas eléctricas y el incremento de plazas de aparcamiento, que actualmente son "deficitarias".

Con respecto a la vegetación, la calle contará con especies de sombra, como sóforas y el conocido comúnmente como árbol del amor. Además, se conservarán y protegerán los naranjos existentes.