Los funcionarios de prisiones catalanas dicen basta: “El asesinato de Nuria representa donde nos ha llevado la política nefasta”

Seis días después del asesinato de Nuria, una cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), a manos de un preso, los funcionarios de prisiones catalanas se han plantado para reclamar más seguridad en los centros y la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, a los que acusan de irresponsables. “El asesinato de Nuria representa donde nos ha llevado la política nefasta”, ha dicho este Sandra, una de las portavoces del colectivo de trabajadores, jurista y criminóloga de la prisión de Lledoners.

Junto a ella han comparecido en rueda de prensa Raquel, Francina y Gabi, funcionarios de vigilancia en varios centros penitenciarios catalanes. Durante el acto en el Col·legi de Periodistes de Catalunya han apuntado que quieren de líderes a personas “que sepan lo que es nuestro trabajo” ya que, “es muy difícil si hablamos de personas que (...) nunca han pisado un patio o un módulo”.

En la atención a los medios Francina, funcionaria de vigilancia del centro donde la cocinera perdió la vida, ha señalado que las protestas que se llevan realizando desde el jueves pasado “acabarán cuando la consellera y el secretario dimitan”. De lo contrario, ha instado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a que los cese. “Usted tiene la potestad, céselos”, ha dicho.

Condiciones laborales

La principal queja de los trabajadores es la falta de seguridad y de profesionales. “En las cárceles necesitamos vivir con un orden”, han recordado ya que, de lo contrario, la situación puede ser peligrosa.

En el caso de Raquel, una funcionaria de vigilancia en la cárcel de Quatre Camins (Barcelona), ha explicado que trabaja “absolutamente sola, con un bolígrafo que normalmente no va y con un walkie talkie que normalmente tampoco va” sabiendo que en las otras plantas del centro solo hay un compañero por planta y que “si me pasa algo y mis compañeros me escuchan, vendrán, dejando sus plantas solas, desantendidas”. Además, ha señalado que, si actúan para evitar cualquier tipo de agresión y en acto de defensa, lo harán con el miedo a que puedan ser expedientados.

Esto es debido, según Francina, a las “políticas del buenismo que ahora se han puesto de moda”. Unas políticas que “han dejado de lado la ley orgánica y general penitenciaria y el reglamento” y que han venido acompañadas de protocolos y circulares que la Generalitat “se ha sacado de la manga” y no les deja trabajar. “Nos atan de pies y manos”, han asegurado. Los funcionarios han explicado que quieren trabajar, pero en unas "condiciones adecuadas" y que no pongan en peligro sus vidas.

"Manos manchadas de sangre"

La rueda de prensa se ha realizado poco después de que los sindicatos hayan plantado, una vez más, a la Generalitat de Catalunya, que había programado una reunión entre el departamento de Justicia y los sindicatos para abordar la problemática.

En respuesta al "mantra de mano tendida" que la consellera ha reiterado durante sus comparecencias para llamar a los funcionarios a negociar, Sandra ha dicho que ellos no quieren "manos manchadas de sangre, que es lo que nos ofrecen. No las aceptaremos en ningún momento".