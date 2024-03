David Bustamante y Poty se reencuentran después de seis años sin relación: "No ha habido... Olvidaros"

David Bustamante y Poty Castillo se han reencontrado recientemente en un acto público tras seis años sin verse ni tener relación. El cantante y el coreógrafo coincidieron en el photocall en el marco de la gala del Gobierno de Cantabria, en Madrid, donde se vio el cariño que se tienen.

"Vamos a hacernos una foto, acércate, vamos a cerrar este capítulo", le comentó, entonces, el coreógrafo.

Preguntado ahora por ese reencuentro, Poty ha respondido: "Ha estado todo en orden, nos hemos dejado de ver, pero yo a David lo quiero muchísimo, lo he dicho desde el primer día, siempre lo he dicho, y no pasa nada".

En declaraciones a Europa Press, el coreógrafo ha confesado que ha sido como si no hubiera pasado el tiempo. "El otro día, en el día de Cantabria, en Fitur, nos hemos encontrado en el photocall y como si nos hubiéramos visto ayer por la tarde, y llevábamos seis años sin vernos... O sea, no ha habido... Olvidaros".

En la televisión de Cantabria, Poty ha contado que fue "muy divertido", como si se hubiesen visto el día anterior. "Nos hemos querido mucho y hemos sido muy amigos, de verdad. No creo que haya mucho más que desarrollar, dos amigos que se reencuentran". Además, el televisivo explicó que, a lo largo de estos seis años, él no se había "movido ni a la derecha ni a la izquierda", que simplemente se habían reencontrado.