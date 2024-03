La intrahistoria de Drake Bell: adicciones, abusos sexuales, condenas y desapariciones

Por ahora no ha llegado a plataformas españolas, si bien en Estados Unidos ya está disponible a través de Max. Hablamos de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, una docueserie emitida el pasado 17 de marzo en el canal de televisión Investigation Discovery y en el que ha causado conmoción el testimonio de la exestrella infantil Drake Bell, quien narra en un momento dado su pesadilla en el canal Nickelodeon desde que comenzó a trabajar con Brian Peck, el hombre con el que ensayaba sus guiones y del que ha dado a conocer que abusó de él sexualmente siendo menor de edad.

Algo que se intuía que podía ocurrir porque Peck fue arrestado en 2003 y sentenciado a 16 meses de prisión por abusos sexuales y registrado como delincuente sexual solo un año después. Los cargos que se le imputaban eran los de realizar actos lascivos con un joven de 14 ó 15 años —de quien entonces no se sabía que era Bell—, y por mantener sexo oral con un menor de 16. No refutó dichos cargos.

Sin embargo, la historia de Bell, quien ahora tiene 37 años, está llena de polémicas, de varias condenas contra él, de desapariciones sin motivo aparente que dejan muy preocupados a sus fans, ya que ha llegado a afirmar que contempla el suicidio, así como una importante adicción al alcohol que le ha llevado en más de una ocasión delante de la justicia y a centros de rehabilitación.

1994-2008: De estrella infantil a cantante

No había cumplido diez años cuando Drake Bell ya era un habitual de la pequeña pantalla. Tras debutar en un pequeño papel junto a Tim Allen en la serie Un chapuzas en casa, continuaría haciendo pequeños papeles en series como Seinfield o en películas como Jerry Maguire. Su gran golpe de suerte le llegaría antes de acabar el milenio, pues se convertía en uno de los personajes principales de El show de Amanda, protagonizada por otra estrella infantil, Amanda Bynes.

Estuvo en la serie hasta su cancelación, en 2002, pero permaneció dentro del canal Nickelodeon, dado que a él y a su compañero de reparto y de escenas, Josh Peck, les dieron su propio show, titulado Drake & Josh, que duró cuatro temporadas, hasta 2007, y que ganó varios Kids' Choice Awards, lo que demostraba su buena sintonía con el público. En medio de su rodaje sufrió un aparatoso accidente, siendo arrollado por un vehículo, y necesitando reconstrucción facial, además de otras muchas lesiones.

Pero la mayoría de edad recién cumplida, Drake también tenía otras inquietudes, por lo que se dedicó a otra de sus pasiones, la música, sacando en 2005 el disco Telegraph y, un año después, el álbum It's Only Time.

2009-2020: Alcoholismo, matrimonio y paternidad

Es en esta época en la que Drake Bell comienza su importante y grave adicción al alcohol. En 2009, es arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en San Diego, siendo condenado por este delito en 2010. A finales de 2015 volvería a ser detenido por el mismo cargo en Glendale, en California, declarándose culpable en septiembre de 2016, siendo sentenciado a cuatro días de cárcel, cuatro años de libertad condicional y la asistencia a un programa de educación sobre el alcohol.

En agosto de 2014 se había declarado en bancarrota. Según los documentos oficiales su deuda ascendía a más de un millón y medio de dólares, por lo que comienza una época en la que no para de trabajar, sobre todo como actor de doblaje, así como sacando nuevo disco y nuevas canciones. Asimismo, en 2017 saldría a la luz su enemistad con su compañero de reparto en la serie que lo lanzó a la fama.

En 2021, además, daría a conocer para sorpresa de sus fans que no solo estaba casado desde 2018 con Janet Von Schmeling, una actriz y modelo nacida en Orlando, Florida de ascendencia paraguaya —de ahí que Bell aprendiese español, idioma que también ha utilizado en redes, además de por sus continuas escapadas a México— con quien había comenzado a salir desde 2013, sino que además habían tenido un hijo, al que habían puesto de nombre Wyatt Bell.

2020-2024: Sale a la luz su pasado

Antes, en 2020, ya habían comenzado los problemas con su esposa. No solo porque su alcoholismo seguía muy presente en sus vidas, sino porque Melissa Lingafelt, quien fuera pareja de Bell entre 2006 y 2009, acusó públicamente a través de sus redes al actor de haber abusado de ella tanto verbal como físicamente durante su relación. Drake lo negó todo, asegurando que lo hacía todo por la publicidad.

En junio de 2021, el intérprete es acusado de exponer al peligro a una menor y distribución de material perjudicial para una menor, en un caso que se remontaba a Cleveland en 2017. La joven denunciante, que entonces tenía 15 años, acusaba al intérprete de "pedófilo" y él se declaró inocente en un primer momento. Sin embargo, acabó aceptando poco después su culpabilidad, siendo condenado a dos años de libertad condicional y a 200 horas de servicio comunitario.

Un año después se separa de su esposa, quien acabaría solicitando el divorcio en la primavera de 2023. Todo ello tras una desaparición del actor, para la que la policía pidió colaboración ciudadana, que amenazó con suicidarse para acto seguido dejar de dar señales de vida en las redes, así como unas fotografías suyas inhalando globos con su hijo pequeño en el coche con él.

Por último, y antes de la llegada del documental que ha arrojado más luz sobre su infancia, Drake Bell dio a conocer que estaba trabajando en un libro sobre su vida, si bien no se tiene constancia de que lo haya terminado o de una futura publicación.