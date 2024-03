Josh Peck apoya públicamente a Drake Bell, su compañero en Nickelodeon: "Revivir esto es increíblemente difícil"

Aunque hace años que no son amigos, ello no quita que las declaraciones de Drake Bell hayan afectado a Josh Peck, quien fuera su más longevo compañero de trabajo en varias series infantiles, pero, sobre todo, en la que protagonizaron juntos Drake & Josh. Y, además, ha respondido a quienes le criticaban por no apoyarle inmediatamente.

Porque este es uno de los grandes protagonistas de la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, estrenada el 17 de marzo en abierto en Estados Unidos y que ha obtenido mucha más popularidad desde que pasó a la plataforma Max en el país norteamericano. En él, Drake narra los acosos y abusos sexuales que experimentó trabajando de joven para el canal Nickelodeon.

Peck, que recientemente triunfó en la ceremonia de los Oscar —forma parte del elenco de la gran triunfadora, Oppenheimer—, ha utilizado su cuenta de Instagram para, a través de un story, posicionarse al lado de Bell, comenzando por puntualizar la razón de su silencio.

Peck ha explicado que, si no había hablado hasta ahora, había sido porque tras ver el documental, necesitaba "tomarse unos días para procesar" todo lo que se cuenta, pues no hay que olvidar que él también estuvo, conoció y convivió durante años con las personas, tanto las víctimas afectadas como quienes cometieron los abusos.

Sobre una pantalla negra, ha dicho: "Me he puesto en contacto con Drake de manera privada, pero quiero brindar todo mi apoyo a cualquiera de estos supervivientes que han sido lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo estas historias de abuso físico y emocional en los sets de rodaje de Nickelodeon".

"Los menores deben estar protegidos", ha añadido Peck, quien a su vez es padre de dos hijos, Max y Shai, con su esposa, Paige O'Brien. "Revivir esto de forma pública es increíblemente difícil, pero espero que pueda ayudar a cerrar heridas para las víctimas y sus familias, así como traer el cambio que se merece nuestra industria", ha finalizado.

Esto solo venía a confirmar algo que había dicho Bell a través de su TikTok apenas un día antes de la publicación de Peck. Drake pidió a sus seguidores que "rebajaran un poco el tono" y se lo "tomaran con calma" con quien fuera su compañero, que no cesaba de recibir críticas por publicar un vídeo "extraño" en sus redes en lugar de abordar las revelaciones de abusos.

"He visto muchos comentarios en algunos de los vídeos y publicaciones de Josh y solo quiero que sepan que procesar esto es muy, muy difícil y que no todo se hace público. Él ha hablado conmigo y ha sido muy delicado, ayudándome a superar esto. Ha sido de verdad genial", confesó.