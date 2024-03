El espantoso lado oscuro de Nickelodeon: los abusos sexuales en el canal infantil que revela 'Quiet on Set'

El panorama sobre ciertas producciones de ficción infantil que pinta la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV es espeluznante.

La docuserie dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz, cuyos cuatro episodios se han estrenado esta semana en EE UU en Investigation Discovery, aborda la trastienda de algunas de las series más exitosas de la programación de Nickelodeon durante los años 90 y la primera década de los 2000. En particular, los que convirtieron al productor Dan Schneider en creador insignia del canal infantil con títulos como The Amanda Show, Drake y Josh, Zoey 101, iCarly o Henry Danger.

Schneider, quien comenzó en el mundo del cine como actor juvenil en la década de los 80, en pocos años se convirtió en un guionista y showrunner de rotundo éxito bajo el estandarte de Nickelodeon, donde llevó al estrellato a intérpretes infantiles como Amanda Bynes, Drake Bell, Josh Peck, Miranda Cosgrove o Alexa Nikolas. Algunos de ellos, y sus compañeros, han participado en el documental denunciando una tóxica cultura laboral que incluía comportamientos inapropiados, abuso verbal e incluso sexual.

Los gritos de Dan Schneider

Una investigación interna de ViacomCBS, propietaria del canal, llevó a que Schneider y Nickelodeon rompieran su relación en 2018. Si bien el informe no encontró ninguna prueba inculpatoria de mala conducta sexual por parte del productor, concluyó que su comportamiento en los sets de rodaje era abusivo. Schneider siempre ha negado esas acusaciones. Tras la emisión de Quiet on Set, sus representantes han declarado en Entertainment Weekly que "Dan pedía mucho a sus equipos y esperaba mucho de ellos".

"Dan venía [al set de rodaje] gritando y pegando alaridos. Muchas veces tuve que decirle que estaba creando una atmósfera muy poco saludable", asegura en el documental Virgil Fabian, uno de los directores del show de Amanda Byrnes. "Era un egomaníaco. ¿Pero cómo evitas convertirte en uno cuando todo el mundo te hace la pelota y estás ganando una locura de dinero?".

"En ocasiones, Dan podía sentirse frustrado y entiende por qué algunos empleados podían verlo como algo intimidante o estresante. Durante más de 30 años de carrera, Dan ha trabajado con miles de personas, muchas de las cuales le reiteran lo mucho que disfrutaron y aprecian haber trabajado en sus series. Pero también reconoce que algunas personas pueden no haber tenido una experiencia positiva, lo que lamenta enormemente", concluye el comunicado en nombre de Schneider.

A raíz de la emisión de Quiet on Set, las reacciones han empezado a inundar las redes sociales. Incluidas otras antiguas aspirantes a estrella infantil que tuvieron contacto con Schneider en la época, como Stephanie Matto, que cuenta en su perfil de TikTok cómo el productor siempre fue bueno y respetuoso con ella, "pero podías notar que creaba un ambiento de trabajo ultracompetitivo para los niños y sus padres".

Matto añade que gran parte de esa toxicidad también procedía de los propios padres de los niños y la presión a la que los sometían. "Estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de que sus hijos triunfaran. Aunque implicara ponerlos en peligro", afirma.

Los masajes de Amanda Byrnes

Las guionistas Jenny Kilgen y Christy Stratton, únicas mujeres en el equipo de The Amanda Show, tienen una presencia notable en el documental retratando un ambiente machista que era animado por Schneider. "Dan nos enseñaba pornografía en su ordenador. Me pidió varias veces que le diera masajes en la sala de guiones y en el estudio. Decía cosas como 'Kim, dame un masaje y pondré alguno de tus sketches en el show", cuenta Kilgen.

La guionista también recuerda cómo una vez el productor pidió a su compañera que contara una anécdota mientras fingía que era sodomizada sobre una mesa. "Siempre lo planteaba todo como un chiste y lo decía riendo, pero podías sentir cómo llevarle la contraria a Dan o defenderte podía acabar contigo despedida", afirma Kilgen.

Otros miembros del equipo técnico de The Amanda Show también recuerdan la estrecha relación que Schneider mantenía con la protagonista, Amanda Bynes, quien tenía 13 años cuando comenzó el programa. "En varias ocasiones vi que Amanda se sentaba detrás de él, lo abrazaba o le daba un masaje en el cuello", asegura la montadora Karyn Finley Thompson.

Amanda Bynes en 'The Amanda Show' Cinemanía

El asistente pedófilo

Quiet on Set también dedica tiempo al caso de Jason Handy, que trabajó como asistente de producción en las series All That y The Amanda Show. En abril de 2003 fue arrestado por posesión de pornografía infantil (se encontraron más de 10.000 fotos de niños en poses eróticas, más siete vídeos de contenido sexual explícito entre menores) y al año siguiente se le condenó a seis años de cárcel.

En el documental, la madre de una de las actrices infantiles del reparto de The Amanda Show, que permanece en el anonimato, recuerda horrorizada cómo su hija de 11 años recibió un email de Handy con una foto "donde se le veía desnudo y masturbándose; le dijo que se la enviaba porque quería que viera que estaba pensando en ella".

Su hija dejó de trabajar en televisión desde ese momento y fue una de las víctimas que ayudaron en la investigación, pero la madre sigue lamentando que nunca recibieron una disculpa formal por parte de nadie en la producción. "Simplemente lo ocultaron bajo la alfombra", asegura.

Los abusos sexuales de Drake Bell

El caso es que Jason Handy no ha sido el único trabajador vinculado a las producciones de Schneider que ha acabado en prisión por delitos sexuales. También en 2003, el instructor de diálogo Brian Peck fue arrestado y condenado por abuso sexual infantil, si bien en su momento se ocultó la identidad de su víctima.

El documental desvela que fue Drake Bell, entonces actor de The Amanda Show que pronto tendría su propia serie, Drake y Josh, quien fue víctima de las manipulaciones de Peck para romper lazos con sus padres y que acabara formando cada vez una parte mayor de su vida. Bell recuerda cómo, en una ocasión cuando tenía 15 años y se había quedado a dormir en casa de Peck, "abrí los ojos, me desperté y allí estaba él abusando de mí".

"Me quedé helado, completamente en shock, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. No sabía cómo salir de la situación. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a mi madre y decirle lo que había pasado, que viniera a recogerme y sentarme a esperar? No tenía coche, ni conducía. Tenía 15 años", relata el actor.

Drake Bell en el documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV'. INVESTIGATION DISCOVERY

Los abusos continuaron hasta que Bell inició una relación con una chica. La madre de su novia comenzó a sospechar de la relación que el joven parecía tener con Brian y le animó a sincerarse, lo que desembocó en la investigación policial que llevó al arresto.

La historia de Bell no queda ahí. En el propio documental, el actor afronta y se hace responsable de su propio comportamiento reprobable, que incluye abuso de sustancias, conducción temeraria bajo los efectos del alcohol (por lo que ha sido detenido en varias ocasiones) y actos erráticos que han llevado al divorcio de su mujer, Melissa Lingafelt, quien le ha acusado de abusos verbales y físicos a lo largo de su relación, negados por el actor.

En 2021, fue arrestado por exponer al peligro a una menor cuando la denunciante tenía 15 años. También acusó al intérprete de abuso sexual, si bien este alegó que el contacto entre ambos se restringió a mensajes de texto sin contenido sexual. Finalmente fue sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario.

