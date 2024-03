Steisy narra, entre lágrimas, su paso por el hospital tras sufrir una fuerte reacción alérgica a las orugas procesionarias

Para Steisy, lo más importante actualmente es su salud. Especialmente ahora que está embaraza, cualquier medida de protección es esencial. Aunque la exconcursante de Supervivientes ha asegurado que no ha sentido ningún tipo de dolencia por el momento, lo que sí que es cierto es que se ha llevado un gran susto.

La influencer ha tenido que acudir al hospital de urgencias tras entrar en contacto accidentalmente con una oruga procesionaria. Estos insectos, tan comunes en estas fechas del año, le han provocado una severa reacción alérgica. Con dolores tanto en el rostro como en la barriga, Steisy no dudó en acudir a un especialista.

Tras su visita, la futura madre ha contado a través de su cuenta de Instagram cómo ha vivido estos duros momentos. Aunque finalmente todo se ha quedado en un susto, la que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa todavía se sentía alterada y seguía llorando por el miedo pasado.

Como ha explicado, todo ha sido "muy rápido", ya que apenas ha sido una "cuestión de segundos". Por eso, ha agradecido que no haya tardado más tiempo, pues podría haber acabado de la peor manera posible afectando gravemente a su embarazo.

Todo comenzó cuando sacaron a su perra a dar un paseo por la mañana. Pero lo que no esperaba era que Margot, su mascota, "olisqueara" a estas orugas. Así, al verla acercarse tanto a estos peligrosos insectos, no dudó en agarrar rápidamente al animal para evitar que entrase en contacto con la fila de bichos.

Aunque ha evitado que el animal falleciese al tocar los pelos de la hormiga, en ella sí que ha provocado una lesión cutánea. Como la perra no lamió a los insectos, no había peligro, pero aun así, y siguiendo la indicación de su veterinario, la lavó con agua y vinagre para asegurarse.

"Me he puesto a echarle agua por toda la cara, por dentro de la boca. La he ahogado. Le he echado el vinagre hasta en los ojos", ha asegurado. Aunque ella también tuvo que acudir para ser intervenida debido a la reacción alergia que le provocó ronchas en toda la cara y barriga. Sin embargo, tras hacerle una ecografía de urgencia, le dieron el alta y le dieron una pomada.

Pablo Pisa ha calmado a sus fans. pablito_pisa / INSTAGRAM

"La panzada de llorar que me he pegado. Ha sido un susto muy grande", ha explicado. Por su parte, su novio, Pablo Pisa, ha compartido una historia en su perfil asegurado que ya se encuentran "en casa". "Le hicieron una ecografía en urgencias, la bebé está estupenda", ha asegurado. Así, finalmente han explicado que limpiarán "bien el jardín con amoníaco". "Vaya mañanita, y nos la queríamos perder", ha finalizado, tras volver a casa.