Ana Obregón cumple 69 años volcada en su nieta y en superar la ausencia de su hijo

Ana Obregón cumple hoy 69 años. Los últimos cuatro años han sido los más terribles en la vida de la actriz, por la muerte de su hijo, en mayo de 2020, y la de sus padres, Antonio y Ana, que fallecieron en el corto periodo de un año tras el joven.

Sin embargo, la llegada de Ana Sandra, nacida mediante gestación subrogada de su hijo fallecido, le ha devuelto casi todas las ganas de vivir y una excusa para levantarse día a día contenta y feliz.

El nacimiento de la niña, que en dos días cumplirá su primer año, ha sido un bálsamo en la trágica vivencia de Ana tras la dura y mortal enfermedad de su único hijo.

Ana vive prácticamente 'recluida' en su casa de Madrid viendo crecer a Ana Sandra, de la que dice, ha heredado todos los rasgos físicos y de personalidad de su padre. Las fotos que comparte son de la pequeña, que es alegre y mira siempre con ternura a su mamá-abuela.

Abuela y nieta juegan, pasean, comen y se dan mucho cariño, según evidencias las redes sociales. Pero Ana no deja jamás, en sus post de Instagram, de recordar a su hijo, Aless Lecquio, que falleció a pocos días de cumplir 28 años de cáncer.

Ana, no obstante, ha tenido algunos disgustos este año, como la ausencia de su exnovio y abuelo de Ana Sandra, Alessandro Lecquio, que aún no conoce a la niña. Y los problemas generados por la Fundación Aless Lecquio, que mostraron algunas irregularidades por parte de la actriz, quien no habría destinado allí todo el dinero recaudado por sus exclusivas y por el libro El chico de las musarañas. Ella había dicho que todo lo generado iría a esa causa.