Los jóvenes, llamados a decidir su fututo en las elecciones europeas

La Unión Europea (UE) tiene una cita clave el 9 de junio, fecha en la que los ciudadanos comunitarios están llamados a las urnas para elegir a sus próximos representantes en el Parlamento Europeo. Cada voto cuenta, también el de los electores noveles. Con el objetivo precisamente de analizar el papel de las generaciones más jóvenes en estos comicios y en el futuro de la UE, 20minutos, en colaboración con el Parlamento Europeo y la Universidad Nebrija, organizó el pasado jueves un foro bajo el título #9J. El reto joven. Usa tu voto.

En el encuentro, los eurodiputados Juan Fernando López Aguilar, perteneciente al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y Antonio López-Istúriz, del Grupo del Partido Popular Europeo, compartieron su experiencia en una mesa redonda moderada por Ana Moreno, jefa de Nacional de 20minutos. Tras el intercambio inicial, una treintena de alumnos de los másteres de Periodismo Digital y de Datos y Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias de la Universidad Nebrija tuvieron la oportunidad de trasladarles directamente sus inquietudes.

"Tenemos un reto: hacer que los jóvenes entiendan de qué va Europa y que se movilicen, que vean el voto como un instrumento de cambio", planteó al comienzo del acto el director de Relaciones Institucionales del centro universitario, Gregorio Martínez, en su bienvenida a los asistentes. Los eurodiputados coincidieron en el reto y recalcaron la relevancia de los comicios europeos.

"El 70% de lo que rige nuestra vida está siendo legislado por la UE", ilustró López-Istúriz, para pedir a los más jóvenes "tomarse en serio" la cita con las urnas y ejercer la "responsabilidad" que supone el voto. Pese a su calado, el eurodiputado popular lamentó que los asuntos europeos sean opacados con frecuencia por las disputas nacionales y reconoció que la lejanía que el ciudadano siente en muchas ocasiones hacia la política se agranda en la UE.

Eurodiputado Antonio López-Istúriz El eurodiputado Antonio López-Istúriz, del Grupo del Partido Popular Europeo.

En ese sentido, también López Aguilar señaló la existencia de un "enorme déficit de visibilidad" que lastra las acciones emprendidas por el Parlamento Europeo, a pesar de gozar de cada vez más competencias y de su legitimidad, al estar integrado por representantes elegidos directamente en las urnas. El eurodiputado socialista apuntó a que esa dificultad de la Eurocámara para conectar con los ciudadanos se traduce en problemas para movilizarlos en las citas electorales.

Con el objetivo de combatir esa abstención, López-Istúriz puso en valor el proyecto de la UE como "éxito de paz" y su vocación de trasladar dicho mensaje más allá de sus fronteras. "Llevamos décadas discutiendo sentados alemanes, franceses, finlandeses, españoles... cuando hace cien años nos matábamos. Ese mensaje a la juventud actual no está llegando, porque no sufrió esas guerras", reflexionó. "Espero que no sea una guerra lo que nos haga elegir bien a nuestros próximos representantes", advirtió.

Con las elecciones europeas en el horizonte, López Aguilar mostró su preocupación por el avance de opciones radicales. "Ningún Estado es capaz de ser eficaz por sí solo y la extrema derecha galopa ese tigre con éxito", avisó. López-Istúriz compartió el rechazo a los extremismos, aunque invitó a analizar los motivos de su auge. "Mi deber no es decir a los votantes que se equivocan, sino recuperarlos hacia el centro", apuntó.

Eurodiputado Juan Fernando López Aguilar El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

"La UE requiere claramente de una reconexión con los más joven. Venimos de unas crisis en las que el sentimiento de pertenencia de los jóvenes se ha deteriorado", explicó López Aguilar, que recordó que la población europea está cada vez más envejecida. "La gente joven tiene que tomar conciencia de que la UE les pertenece. Son ciudadanos de pleno derecho", añadió, apuntando a que, en un mundo globalizado como el actual, no existe un futuro posible fuera del club comunitario. A su juicio, la UE está aprendiendo, crisis tras crisis, a dar cada vez "mejores respuestas", como ocurrió durante la pandemia y ante el estallido de la guerra de Ucrania, pero también en su lucha contra la corrupción. "La UE no tiene un problema de corrupción institucionalizada", defendió, subrayando la reacción "inmediata" al caso ‘Qatargate’.

Para seguir avanzando, ambos eurodiputados invitaron a los jóvenes a formar parte con su voto del futuro de la UE. "El voto es un ejercicio democrático y la democracia requiere conciencia, no se nutre de inercias ni es algo que debemos dar por sentado", resumió la coordinadora del máster de Comunicación Política, Tania Brandariz, en la clausura del encuentro.