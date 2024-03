Ana Guerra describe cómo será su boda si la reina Letizia acepta la invitación: "Es una persona llanísima"

Ana Guerra y Víctor Elías protagonizarán una de las bodas más esperadas del año el 31 de octubre de este 2024. Y, hasta entonces, se van conociendo detalles sobre el evento.

La cantante se pronunció sobre su futuro matrimonio en la gala de los Premios Dial, donde le preguntaron sobre distintos aspectos de la ceremonia nupcial.

"La verdad es que tengo unas wedding planner maravillosas, que son quienes se están quedando calvas con la planificación. Aún no he mandado las invitaciones de boda", explicó Ana Guerra.

Por la misma línea, la ganadora de El Desafío explicó cómo le gustaría que fuera su boda: "Me gustaría que haya música en directo, que todos los que vayan sean nuestros familiares y nuestros amigos de verdad, y que en la boda suenen boleros".

De hecho, expresó que quizás ella es una de las vocalistas: "Pues igual subo y canto algún bolerito, pero no de forma premeditada. Si me apetece me subo, pero me bajaré enseguida, porque como soy la novia ya tengo demasiado protagonismo encima".

La cantante, además, aseguró que es Víctor Elías quien está más centrado en los preparativos de la boda: "Está muy implicado. Es él quien me tira de las orejas, me está metiendo prisa con la prueba del menú, con que no llegamos a tiempo...sabe que aún no tengo el traje, pero bueno".

"¿Si yo soy demasiado relajada? Es que no tengo otro remedio. Estoy trabajando ocho horas en un programa de baile, a veces más, y luego cuando salgo me pongo a grabar el disco. En mayo lo saco y nos vamos de gira", defendió.

Ana Guerra y su relación con Lydia Lozano

El concurso Baila como puedas acaba de comenzar, y el programa ya ha estado marcado por una inesperada amistad: la de Lydia Lozano y Ana Guerra.

"Ella ha sido un enorme descubrimiento para mí, nos llevamos todo super bien. He hecho mucho match con Lydia, con Colate, con el Maestro Joao, igual es porque nos ha tocado juntos más tiempo", expresó la exconcursante de Operación triunfo.

Ana Guerra también reaccionó a que Lydia Lozano no supiera que su prometido es primo de la reina Letizia. "Ella es como yo, vive en un huevo Kinder. Las dos somos canarias", aseguró.

Por esta misma línea, se le preguntó a la cantante si finalmente la reina iría a la boda. "Ya sabéis que no he mandado las invitaciones aún. A ella sí se las vamos a mandar, eso te lo puedo asegurar cien por cien. Hemos invitado a toda la familia. Y Letizia, como prima segunda de Víctor que es está invitadísima a la boda. Ojalá pueda ir", declaró.

Además, Ana Guerra habló de cómo sería la boda con la presencia de los reyes: "Evidentemente habrá un plan muy específico para lo que ellos tengan que hacer, y serán muy libres de hacer lo que tengan que hacer. Pero quiero que penséis que ella tiene una parafernalia detrás que no tiene nada que ver sobre cómo es realmente. La reina Letizia es una persona llanísima. No la conozco, pero Víctor me ha hablado mucho de ella. Y es una persona absolutamente normal".