La sorpresa de Lydia Lozano al enterarse de que quizá coincida con la reina en una boda: "¿Qué Letizia?"

Lydia Lozano está afrontando nuevas aventuras profesionales, y una de ellas es la danza en Baila como puedas, donde no solo está aprendiendo sorprendentes pasos, sino que ha hecho una gran amiga: Ana Guerra, la cual incluso la ha invitado a su boda. Lo que no sabía la periodista es que allí podría coincidir con la reina Letizia.

Por ello, la excolaboradora de Sálvame se quedó a cuadros cuando Carlota Corredera se lo contó en su pódcast, Superlativas. "Estoy invitada a la boda", aseguró la tertuliana. "Pues a lo mejor va Letizia, ¿lo sabes?", le comentó la entrevistadora.

"¿Qué Letizia?", preguntó la invitada, demostrando que no tenía ni idea de que le hablaba de la monarca. "¿Letizia Requejo?", dijo, en referencia a la colaboradora de TardeAR. "Letizia Ortiz Rocasolano", corrigió Carlota Corredera. "¡¿La reina?! ¡¿Por qué?!", exclamó, anonadada y a carcajadas.

Entonces, la gallega le dijo que era prima del novio, Víctor Elías, pero la periodista pensaba que se refería a Ana Guerra: "Ahora mismo cuando vuelva a la escuela la voy a entrevistar. ¿Ana Guerra es prima de...?".

Finalmente, la presentadora aclaró que se refería a la pareja de la cantante y su entrevistada demostró que no se había enterado de esta información hasta ahora.

Después, comenzaron a hablar de la fiesta que organizó La Razón el pasado mes de noviembre donde se juntaron los colaboradores de Sálvame con los reyes, y Lydia Lozano contó que estuvieron hablando con Letizia.

Desde si usaban plataformas -sobre lo que no se pronunció- y habían visto ¡Sálvese quien pueda! hasta sobre la princesa Leonor, parece que los tertulianos tuvieron tiempo para charlar de todo con la reina.

La entrevista no terminó sin volver a hablar de Ana Guerra en Baila como puedas, pero esta conversación llevó de nuevo a la periodista al tema de la reina. "O sea, que es primo... Me he quedado con eso. Ahora mismo la voy a llamar cuando termine", añadió.