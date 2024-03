La fortuna de Lydia Lozano y su marido Charly más allá de la televisión: varias empresas y propiedades en común

Desde que Sálvame cesó su emisión, la vida de todos los colaboradores dió un giro de 180ª y, entre ellos Lydia Lozano fue una de las afectadas. Tras más de 14 años en emisión, tocaba reinventarse y junto a algunos de sus compañeros formó parte del docureality de Netflix Sálvese quien pueda, en la que vivió toda una aventura por Miami y México.

Sin embargo, este no ha sido el único proyecto de la periodista. Y es que la colaboradora ha fichado por la televisión pública y ahora forma parte de Mañaneros, junto a Jaime Cantizano. Y no solo ha mantenido su faceta de tertuliana, sino que se ha atrevido a demostrar como el chuminero no es el único baile que puede dominar. Así, actualmente es una de las concursantes de Baila como Puedas.

La trayectoria de Lydia en televisión es inmensa y por ello no es de extrañar que sea una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla. Sin embargo, lo que no se conoce tanto es la fortuna que ella y su marido Charly han formado alejados de las cámaras.

Todo comenzó en el año 2000 con su sociedad Quetecalleskarmele SL. Con esta, Lozano buscó administrar sus ingresos en televisión, aunque al no contar con personas físicas finalmente cerró debido a los problemas legales. No sería hasta 2003 que volvería a intentarlo con Análisis e Inversiones Hardisson SL.

En este caso, su intención era crear una empresa centrada en "el análisis y la realización de trabajos periodísticos ya sea en soporte papel, informático, telemático o audiovisual, y cualquier otra actividad relacionada con la actividad principal del mundo del periodismo". Charle se unió a la empresa el pasado 2023 y, desde entonces, solo el año pasado consiguió un activo de 746.000 euros.

Pero su marido y ella no solo comparten empresas, sino que también varias propiedades. Entre ellas, la que más llama la atención es un chalet unifamiliar en la colonia Ciudad Jardín Alfonso XIII. La casa, reformada al completo, consta de 236 metros cuadrados en tres plantas, un jardín de 29 metros cuadrados y una gran piscina.