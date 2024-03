El PSOE presenta una proposición no de ley para reformar la gestión de bajas médicas

El PSOE ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley (PNL) con el objetivo de impulsar una reforma normativa para "mejorar, agilizar y armonizar" los trámites para la gestión de bajas médicas por incapacidad temporal (IT), ya sea por enfermedad común o accidente no laboral.

El PSOE ha registrado esta propuesta al amparo de lo dispuesto en con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, piden estudiar que, en la gestión de IT, se impliquen otros especialistas médicos de los servicios públicos de salud. "La gestión de la IT podría mejorarse si los especialistas hospitalarios pudieran emitir los partes de baja médica a los pacientes que la necesiten durante su ingreso y continuar, con posterioridad al alta, en las consultas de Atención Primaria (AP)", se recoge en el texto.

Según el partido, el control y seguimiento de este proceso se facilitaría y mejoraría si cada especialidad hospitalaria en sus consultas indicara siempre una valoración de las limitaciones que tiene el paciente para su actividad laboral, el tiempo previsible de reposo o indicar que puede incorporarse a su puesto de trabajo. "Medidas como estas ayudarían a simplificar el modelo de gestión de la IT, y se evitaría sobrecargar las consultas de AP", señalan.

En la actualidad, la emisión del parte de IT cuando la patología que presenta un paciente le impide desarrollar las actividades que supone su trabajo, el seguimiento de dichas patologías en relación con la imposibilidad total o parcial para trabajar, y el alta médica cuando esté recuperado y pueda incorporarse a su trabajo aunque continúe con algún tratamiento o esté pendiente de alguna prueba diagnóstica o intervención, son tramites clínicos y administrativos que son realizados por médicos de AP.

La necesidad de indicar reposo por sus patologías puede surgir por ingreso en hospital o por atención urgente, pero siempre tiene que acudir a consulta de AP, el paciente o familiar (si está ingresado) para solicitar la IT. A su vez, estos profesionales de AP a veces requieren del informe preceptivo del correspondiente especialista, para conocer si la persona está en condiciones para incorporarse a su puesto de trabajo. "Esta competencia asignada en la práctica solo al médico de familia, y está teniendo efectos negativos sobre el funcionamiento de los servicios de AP", reza en el texto.