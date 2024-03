Kelly Clarkson demanda por segunda vez a su exmarido por trabajar "sin licencia"

Este pasado lunes, según unos documentos obtenidos por el portal Page Six, Kelly Clarkson ha demandado de nuevo a su exmarido, Brandon Blackstock, así como a Starstruck Entertainment, la empresa de gestión de su padre, Narvel Balckstock, por violar las leyes de California. Y esta demanda llega apenas unos meses después de haberle ganado otra sentencia por 2,6 millones de dólares.

En esta nueva denuncia, la ganadora de American Idol, de 41 años, afirma que Blackstock y la compañía de su exsuegro violaron la Ley de Agencias de Talentos del estado de la costa oeste, pues trabajaban como una agencia "sin licencia" que llegó a acuerdos comerciales en su nombre desde 2007.

"Basándonos en los actos ilícitos y la conducta de Starstruck, todos los acuerdos entre las partes deben declararse nulos e inaplicables y todo el dinero previamente pagado por los demandantes a través de Starstruck debe ser devuelto de inmediato", se lee en la demanda, reclamando pues el reembolso de "comisiones, sueldos, ganancias, anticipos, honorarios de producción y otros gastos".

En el fallo de la anterior demanda de Clarkson, en noviembre de 2023, se descubrió que Blackstock había actuado ilegalmente, puesto que declaraba que este jamás debería haber participado en los acuerdos de su exmujer para el programa The Voice o los Billboard Music Awards, entre otros.

Esto demostraba que Blackstock había trabajado sin licencia según las leyes laborales de California, si bien se sabe que va a apelar el caso. Lo cual es irónico, puesto que, tras su divorcio en 2020 después de siete años de matrimonio —aunque no se hizo efectivo hasta 2022—, fue Brandon quien demandó a la cantante por 1,4 millones de dólares en comisiones impagadas.

Además, una vez finalizado el divorcio, la autora de éxitos como Since U Been Gone fue obligada a realizar un pago único de 1,3 millones de dólares a su exmarido y padre de sus dos hijos —la primogénita, River, de 9 años, y el pequeño, Remington, de 7— así como 150.000 dólares al mes en manutención del cónyuge y 45.601 dólares mensuales en manutención de los menores.