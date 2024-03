Excargos del PP desembarcan a tres meses del 9-J en un 'think tank' que busca 'arrebatar' la transición ecológica a la izquierda

Quedan tres meses para las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio y en el centro-derecha se ha producido un discreto movimiento que podría cobrar más significado si, como apuntan algunas quinielas, la exministra popular de Agricultura Isabel García Tejerina es designada para encabezar la lista electoral del PP. De momento, acaba de integrarse en el Consejo Asesor del think tank OIKOS que, desde una "perspectiva liberal-conservadora", busca eliminar la idea de que la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático o la transición ecológica son políticas de izquierda y afirmar que son también banderas del centro-derecha, aunque con postulados distintos a los que defiende el Gobierno en algunos casos. Por ejemplo, en materia nuclear, apuesta por postergar el cierre de las centrales, y en el de impuestos a las energéticas, que deberían ser solo temporales y no permanentes como se plantea ya en España.

Para reforzar su visibilidad y ampliar su lista de contribuidores, este think tank, que tiene su base de operaciones en Londres, acaba de crear su Consejo Asesor, del que pasarán a formar parte, como asesora sin retribución, García Tejerina y también otros excargos del PP en materia energética, el exsecretario de Estado de Energía entre 1996 y 1998, Nemesio Fernández-Cuesta, y el exasesor de esta misma Secretaría entre 2009 y 2010 y exsecretario general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA), Isidoro Tapia.

Uno de los 'papers' más elocuentes ya publicados por este think tank es uno que plantea que entre izquierda y derecha existe una "competición" entre distintas visiones del ecologismo y no una defensa y un ataque, según considera que es la idea instalada que pretende combatir este centro de estudios. Entre sus planes para los próximos meses figuran la elaboración de informes sobre temas muy actuales, como movilidad eléctrica o agua y sequía, en los que previsiblemente ya colaborará García Tejerina, que actualmente es consejera independiente de Iberdrola en Desarrollo Sostenible.

"El debate ecológico o medioambiental en España está muy ideologizado, muy polarizado, y se percibe la idea de que el ecologismo es la versión más militante de izquierda", explica desde Londres uno de los dos fundadores de OIKOS, Antonio Timoner, que añade que "el ecologismo evoluciona" y, si "en una fase fue muy de izquierda, ahora mismo es trasversal". Su experiencia trabajando en una institución financiera en la City [el distrito financiero de Londres] como economista en riesgo climático y la de el otro socio-fundador, Luis Quiroga, que trabaja en un fondo de inversión en renovables es que la transición ecológica no solo viene desde políticas de izquierda y de lo que consideran una excesiva intervención del Estado que ven en España, sino desde el sector privado, en el mercado y los incentivos. Miran con buenos ojos iniciativas como el "bono clima" de Austria sobre el que querrían trasladar el debate en España. Creado en julio por una coalición de centro derecha y Verdes, sirve para compensar un impuesto de 30 euros por cada tonelada de CO2 emitida y, afirma Timoner, "da un mensaje que se entiende que hay que compensar" por gravar la contaminación.

Compensar el debate

"Decimos que hay que compensar el debate en España, porque está muy desequilibrado", explica Timoner sobre el propósito en el que ahora se integran García Tejerina y otros dos exaltos cargos del PP en materia de Energía y Medio Ambiente, justo en un momento en el que los populares europeos, también en España, se debaten entre acercarse o separarse de la extrema derecha de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, que puede poner en riesgo continuar con las políticas verdes y la transición ecológica que hace años emprendió la UE. En este debate, pero desde una perspectiva de centro-derecha, no desde la izquierda, esperando además que así sea asumida por más ciudadanos. En detalle, este enfoque coincide, por ejemplo, con lo que defiende el Gobierno en apoyar la propuesta de la Comisión para reducir hasta un 90% las emisiones de CO2 en 2040, contra lo que también se levantan los negacionistas del cambio climático, muchos de ellos instalados ya en la Eurocámara.

"No hay que caer en la tentación de que el ecologismo es un pretexto para políticas de izquierdas, porque vemos que es lo que pasa fuera de España. Hay mucho ecologismo en el centro y en la derecha. En la City lo vemos, en los bancos, que no son sospechosos de marxistas. Hay mucha determinación y devoción por hacer cosas buenas contra el cambio climático".

Nuclear, impuestos, agricultores

El objetivo es desplegar un "debate sensato" en torno a la transición ecológica, en un momento en el que la necesidad de desplegar las energías renovables ya es una cuestión "trasversal", que defienden gobiernos central y autonómicos de todo signo político o en el que el Gobierno celebra el "apetito inversor" de fondos internacionales y grandes empresas. Sin embargo, existen diferentes "perspectivas" a la hora de afrontar otros debates entre el Gobierno y el punto de vista de OIKOS, con el que ahora colaborarán expertos del PP.

Uno de ellos es qué hacer con la energía nuclear. El Gobierno lo tiene claro y no tiene intención de modificar un calendario de cierre pactado en 2019 y según el cual en 2035 se clausurará la última central nuclear. Frente a esto, este think tank no defiende construir más pero sí una moratoria, prolongar la vida útil de una fuente de energía que subraya que también contribuye a cumplir con el Acuerdo de París. "Lo importante es que el debate se centre en números y no en prejuicios", dice Timoner que ve "demasiada pasión" en una cuestión el que, por otra parte, ninguna eléctrica ha pedido al Gobierno alargar la vida de las centrales de su propiedad acreditando que sean rentables.

Para paliar las consecuencias de la crisis energética y amortiguar los efectos sobre los consumidores del alto precio de la energía, la UE puso en pie en 2022 tasas a las compañías energéticas que, en principio iban a ser temporales, pero que en España el Gobierno planea reformular para convertir en permanente. La diferencia aquí es que, mientras que se considera aceptable una medida temporal, pero si se mantienen, "las cargas impositivas dejan de tener sentido cuando la transición ecológica se está consiguiendo".

En relación con el conflicto del campo, las protestas de los agricultores por toda Europa, y en particular en España, en contra de la situación de desventaja en la que les dejan los acuerdos de libre comercio de la UE o la carestía de sus insumos, Timonel ve "el campo más como víctima que como villano en estas historia", en la que la tarea de descarbonizar la economía recae en mucho mayor medida en la generación eléctrica, la industria, el transporte y la edificación.