La modelo Christie Brinkley revela que ha padecido cáncer de piel

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 900.000 seguidores, la modelo Christie Brinkley se ha sincerado sobre su salud a través de una fotografías —una de ellas que puede herir la sensibilidad de los seguidores— en las que ha explicado que le habían diagnosticado cáncer de piel.

Afortunadamente, ha comunicado con celeridad quien fuera una de las modelos mejor pagas del mundo y que hace algo más de un mes cumplió 70 años, los médicos han sido capaces de solucionarlo dado que se trataba de un lunar canceroso del que ya se ha operado —y de ahí las imágenes desde la cama del hospital—.

"La buena noticia para mí es que detectamos temprano el carcinoma de células basales", ha comenzado escribiendo Brinkley, añadiendo a continuación que tuvo "excelentes médicos" que le extirparon el cáncer. De hecho, ha querido incluso bromear: "Me lo han cosido a la perfección como si fuera un Dior de alta costura".

Según Christie, quien es madre de Alexa Ray Joel, de 38 años, con su exmarido, el cantante Billy Joel, — así como también tuvo otros dos hijos Sailor Brinkley-Cook, de 25 años, y Jack Brinkley-Cook, de 28, con su cuarto exmarido, Peter Cook—, los médicos le detectaron el cáncer al acompañar a una de sus hijas a una cita.

"El médico observaba cada una de sus pecas con una lupa", ha rememorado. "Y no era mi cita, así que no iba a decir nada, pero al final le pregunté si me podía mirar a mí un pequeño punto que podía notar cuando me aplicaba mi base [de maquillaje]. Le echó un vistazo y lo supo de inmediato", ha continuado.

"¡Y necesitaba una biopsia y me la hizo en ese mismo momento!", ha contado Brinkley, que ha instado a sus fans a que se revisen y se aseguren de cuidar su piel. "¡La buena noticia para vosotros y vosotras es que todo esto se puede evitar si sois cuidadosos con vuestra protección solar!", ha escrito.

"Luego ya me he vuelto más firme, así que ahora esta vieja sirena/jardinera se va a poner su protección solar factor 30, aplicándolo siempre si es necesario, va a usar mangas largas y sombreros de ala ancha y se va a hacer shequeos regulares de todo el cuero. ¡Es un deber", ha finalizado Christie, no sin antes añadir: "Cread vuestra propia suerte programando hoy esa cita rutinaria. ¡Y poneos crea protectora, amigos míos!".