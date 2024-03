Después de mostrarse de lo más radiante en la alfombra roja de los Premios Oscar el pasado fin de semana, Olivia Munn ha anunciado a través de su perfil de Instagram que padece cáncer de mama en sus dos senos.

"Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartiendo esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje", expresó la actriz en su último post de Instagram, en el que compartió una imagen desde una cama de hospital.

Según explicó Olivia Munn, hace un año se sometió a unas pruebas genéticas para verificar hasta 90 genes del cáncer. "Di negativo en todas. Mi hermana Sara también acababa de dar negativo. Nos llamamos y chocamos los cinco por teléfono. Ese mismo invierno también tuve una mamografía normal", expresó la ex de Álex González.

Dos meses después de realizarse estas pruebas, Munn fue diagnosticada con cáncer de mama. La actriz expresó que tuvo cuatro cirugías y que pasó muchos días en cama. "He aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado", desveló.

Munn aseguró que, "sorprendentemente", solo lloró dos veces. "Supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar", añadió. La actriz explicó cómo se estaba sintiendo: "He tendido a dejar que la gente me vea cuando tengo energía. Cuando puedo vestirme y salir de casa, cuando puedo llevar a mi bebé al parque".

Añadió que prefirió mantener en privado el diagnóstico, la preocupación, la recuperación, los analgésicos y las batas de papel. "Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más difíciles antes de compartirlo", añadió.

Olivia Munn mencionó la importancia de la intervención preventiva de su doctora, que fue capaz de diagnosticar un cáncer muy agresivo. "Descubrió que mi riesgo de padecer cáncer era del 37%. Debido a ese puntaje, me enviaron a hacerme una resonancia magnética, lo que condujo a una ecografía, que luego condujo a una biopsia", expresó.

Tras esa biopsia, vieron que "tenía cáncer luminal B en ambos senos", un cáncer "agresivo y de rápido movimiento". La intérprete explicó que, 30 días después de ese resultado, le hicieron una doble mastectomía y aseguró que pasó de sentirse "completamente bien un día" a despertarse "en una cama de hospital después de una cirugía de 10 horas al día siguiente".

A pesar del duro diagnóstico, la actriz afirma sentirse "muy afortunada", pues consiguieron atraparlo "con tiempo suficiente para que tuviera opciones". "Quiero lo mismo para cualquier mujer que tenga que enfrentar esto algún día. Pídale a su médico que calcule su puntuación de evaluación de riesgo de cáncer de mama", escribió Munn en su perfil, donde también agradeció todo el apoyo del equipo médico y de sus seres queridos y amigos más cercanos.