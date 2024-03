Lindsay Lohan asegura que planea tener otro hijo

A mediados de julio del año pasado, apenas un par de semanas después de cumplir los 37 años, Lindsay Lohan daba a luz en Dubái a un bebé que se convertía en su primogénito y en el de su marido, el ejecutivo financiero Bader Shammas. Pero ahora acaba de anunciar que le encantaría darle un hermanito al pequeño Luai, el nombre que le pusieron al pequeño.

La actriz de Chicas malas o Ponte en mi lugar es la protagonista del próximo episodio del pódcast The Drew Barrymore Show, que sale a la luz este mismo jueves, y en un primer adelanto del mismo se puede ver cómo reconoce que sus planes familiares ahora mismo pasan por volver a quedarse embarazada.

"Yo tuve la suerte de tener hermanos", ha dicho Lindsay, quien se crió sobre todo junto a Michael Lohan Jr., tan solo un año menor que ella, si bien también tiene un par de hermanas más jóvenes Aliana Lohan, de 30, y Dakota Lohan, de 27. "Así que mi intención es que Luai tenga eso mismo", ha añadido.

Además, no ha dudado en ponerse una fecha para ello, aunque no especialmente concreta: prefiere ampliar su familia lo antes posible. Lo ha explicado riéndose. "Justo al tener un bebé ya estás pensando: 'Oh, quiero otro más", ha bromeado Lindsay, quien sin embargo ha reconocido que todo el proceso hasta la maternidad no fue tan fácil.

Sobre todo, ha puntualizado, porque llegó a "estar preocupada" por su edad. "Da un poco de miedo", ha admitido, "porque tu cabeza hace que sencillamente te vuelvas loca". Sin embargo, la intérprete cree que hubo algo de mística universal, pues se quedó embarazada rodando la cinta Un deseo irlandés, convirtiéndose su compañera de reparto, Ayesha Curry, en la madrina de su hijo.

"Yo se lo iba diciendo a Ayesha mientras estábamos grabando: 'Oye, de veras que quiero tener hijos pronto'. Y suena cursi, pero es que seguía deseándolo, hablándolo y rezando para que sucediera. Y sucedió, sí, y bastante rápido después de aquello", ha rememorado.

Por último, ha comentado cómo es su día a día ahora, ya como madre. "Pues llegué el otro día a casa del trabajo y mi hijo se estaba preparando para la hora de cenar. Abro la puerta y me lo encuentro viendo Tú a Londres y yo a California", le ha explicado a Barrymore, que no se lo podía creer.

"Y yo creo que la estaba viendo sencillamente porque mi voz es todavía muy similar a la de entonces", ha agregado Lindsay, que ha detallado cómo "comenzó a llorar" ante la conmovedora escena. "Fue un momento increíble, mágico. Le hice cientos de fotografías", ha finalizado.