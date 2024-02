La nueva 'Chicas malas' censura el chiste que ofendió a Lindsay Lohan

En 2004, llegó a los cines de todo el mundo el fenómeno adolescente que más impactó en la generación millennial. Nos referimos a Chicas malas, aquella incursión en una 'sabana' llamada instituto en la que Tina Fey diseccionó las relaciones entre las estudiantes a través de Cady Heron (Lindsay Lohan) y las odiosas divinas.

20 años después, la comedia de instituto se ha convertido en un título de culto que se ha extendido a modo de musical en Broadway, un musical que también ha dado el salto a la gran pantalla. Esta nueva versión cantarina, estrenada en enero y firmada una vez más por Fey, se adapta a la era de las redes sociales y renueva su elenco con rostros conocidos de la pequeña y gran pantalla.

Reneé Rapp (La vida sexual de las universitarias) es Regina, a la que ya dio vida en Broadway; Angourie Rice es Cady; Avantika Vandanapu y Bebe Wood son Karen y Getchen; Auli'i Cravalho interpreta a Janis; Jaquel Spivey da vida a Damian y Christopher Briney es Aaron. Los acompañan Jenna Fischer, Jon Hamm y Busy Philipps, y vuelven Tina Fey y Tim Meadows.

Entre los cameos sorpresa que se pasan por el filme, destaca el de la propia Lohan, que ejerce de presentadora de la competición de matemáticas en la que compite el instituto North Shore. Sin duda, la aparición de la actriz en la película es el perfecto homenaje al clásico juvenil y ha hecho las delicias de los fans del fenómeno.

Sin embargo, pese a haber participado en la nueva Chicas malas, Lohan ha expresado su malestar por una broma que hace el filme a su costa.

'Chicas malas' se deshace de la broma sobre Lindsay Lohan

Fotograma de 'Chicas malas' Cinemanía

En un momento dado de la nueva Chicas malas, la rapera Megan Thee Stallion hace un comentario enigmático e imposible de entender en la versión en castellano: “Volvemos a ser pelirrojas. ¡La entrepierna de fuego de los 2000 está de regreso!” (“We are going back red. Y2K fire crotch is back!”).

Se trata de un chiste muy específico en referencia a los escándalos mediáticos de Lohan a principios de los 2000. Por aquel entonces, Brandon David, amigo de Paris Hilton y heredero de un imperio petrolero, llamó a Lohan “entrepierna de fuego” en repetidas ocasiones. Escuchar esta frase en el filme no hizo ninguna gracia a Lindsay, tal y como confirmó su publicista al asegurar que la actriz estaba "muy herida y decepcionada".

Semanas después del estreno, Chicas malas ha puesto remedio a esta situación retirando la broma en su edición digital. Tal y como recoge Indie Wire, el nuevo metraje muestra a Stallion diciendo únicamente: "Volvemos a ser pelirrojas". A continuación, puedes ver la nueva versión de la escena en cuestión.

