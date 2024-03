Aragonès, sobre si buscará reeditar un Govern de coalición con Junts: "Ojalá fuera posible"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras avanzar este miércoles al 12 de mayo las elecciones catalanas y preguntado por si quiere reeditar un gobierno de coalición con Junts, ha contestado: "Ojalá fuera posible". Sin embargo, ha dicho que esta pregunta no la tiene que responder él, porque el partido que decidió salir del Govern fue el de los posconvergentes.

"¿Aquellos que salieron del Govern estarían dispuestos a darme apoyo como presidente?", se ha preguntado, y ha dicho: "Nosotros tenderemos la mano a todos los que quieran avanzar hacia la libertad de Cataluña y hacia la justicia social. Si Junts, la CUP o los comunes quieren avanzar hacia aquí, encontraremos puntos de entendimiento".

No se ha querido pronunciar sobre si, en caso de no ganar ERC las elecciones, estaría más dispuesto a pactar con Salvador Illa o con Carles Puigdemont: "Dependerá de cuál es el programa", ha precisado. Sin embargo, ha apuntado que ve "incompatible" su modelo con el del PSC.

Ha afirmado, asimismo, que su "objetivo es revalidar la presidencia de la Generalitat" pero que "cuando no sea presidente "seguirá" con el mismo criterio de mantener la dignidad de la institución como expresidente".

Preguntado por si le gustaría que Carles Puigdemont fuera el candidato de Junts, ha respondido: "Lo que me gustaría es que pueda volver a Cataluña con libertad".

Acusa a los comuns de querer "marcar perfil"

Aragonès, por otro lado, ha dicho que el Hard Rock ha sido solo una "excusa" de los comuns para no apoyar los Presupuestos de la Generalitat (que no prosperaran este miércoles en el Parlament fue lo que le llevó a convocar elecciones). Ha asegurado que está "convencido de que aquí ha habido una decisión política para marcar perfil" ante unas elecciones catalanas próximas y ha añadido: "Ha acabado peor de lo que pensaban".

Además, ha considerado que es una "irresponsabilidad" que los comuns no apoyaran los Presupuestos y ha dicho que estos no mencionaban el Hard Rock. "Es un poco kafkiano", ha señalado.

"Yo, si fuera Pedro Sánchez, estaría enfadado"

También ha contado que el martes habló por teléfono con la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para pedirle el apoyo de los comuns a los Presupuestos. "No pedí que se diera ninguna orden de nada, pero le dije que sepamos que no apoyarlos es una irresponsabilidad para los ciudadanos de Cataluña", ha explicado, y ha añadido: "Han querido bloquear los Presupuestos catalanes y al final no hay Presupuestos ni aquí ni allá. Yo, si fuera Pedro Sánchez, estaría enfadado".

Avance electoral

Sobre la decisión de avanzar las elecciones, ha afirmado que la tomó porque "no tenemos presupuestos y el país no tiene más tiempo que perder" en una situación de sequía y de problemas en el sistema educativo. "Lo que no podemos hacer es hacer perder a la ciudadanía un año", ha agregado.

Ha considerado también que "desde un punto de vista democrático, de no hacer perder tiempo a gente y de seguridad política, es lo que tocaba hacer, y ha apuntado: "Para mí lo más fácil era quedarme un año más. ¿Qué me pueden hacer? ¿Una moción de censura?", se ha preguntado, y ha asegurado que si así fuera no se pondría de acuerdo toda la oposición para quitarle el cargo de 'president'.