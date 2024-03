Hard Rock, el macrocomplejo de ocio que ha hecho caer los Presupuestos catalanes

La exigencia que En Comú Podem planteó al Govern de Pere Aragonès, de ERC, para no tumbar los Presupuestos de la Generalitat para este año, ya acordados de antemano con el PSC, era impedir los avances en el macrocomplejo de ocio que Hard Rock Entertainment World prevé levantar entre Vila-seca y Salou (Tarragona). El ejecutivo catalán ha aducido que no puede frenar la tramitación del Plan Director Urbanístico (PDU) que debe regular los terrenos en los que se instalaría esta iniciativa privada, al tiempo que ha remarcado que las Cuentas no preveían ninguna partida para este proyecto.

Además, si bien ha admitido que este macrocomplejo de ocio no casa con su modelo económico para Cataluña, el Govern ha dicho en repetidas ocasiones que una mayoría parlamentaria sí lo ve con buenos ojos. Los comunes habían apoyado anteriores Presupuestos catalanes con este proyecto ya en marcha, pero ahora se han negado a hacerlo dado que ven próxima la aprobación del PDU y porque sostienen que el contexto de sequía que atraviesa Cataluña lo hace más insostenible si cabe. Pero, ¿qué es el Hard Rock y en qué punto de la tramitación se encuentra?

En el marco de los Presupuestos de 2023, Aragonès se comprometió con el PSC a aprobar el citado PDU durante la primera mitad de ese ejercicio, algo que no ha sucedido, pues sigue a la espera de la luz verde de un informe del departamento de Acción Climática. Por ello, hecho, en 2016 ya se aprobó un PDU para estos terrenos, declarado posteriormente nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque una parte de los espacios libres y de equipamientos se situaban en zona de riesgo químico. Lo que ahora está en marcha es, pues, la reformulación de ese PDU en base a lo dictaminado por el Tribunal.

La historia de Hard Rock

En 2018, la Generalitat otorgó al grupo Hard Rock la autorización para la instalación y explotación del macrocomplejo. Según los planes comunicados en su momento por esta compañía el complejo se compondrá de dos hoteles, un casino, una sala de conciertos para alrededor de 15.000 personas, una psicina de 6.000 metros cuadrados, instalaciones para congresos, convenciones y espectáculos. Todo ello tras una inversión inicial de unos 700 millones que podría alcanzar los 2.000 millones. Actualmente, estos terrenos son propiedad de la corporación Criteria, holding inversor de La Caixa.

El casino que se plantea en Tarragona será uno de los más grandes de Europa. Con 9785 metros cuadrados, dispondrá de 1.200 máquinas recreativas y 100 juegos de mesa. El Plan Director Urbanístico, PDU, que rige todo el proyecto, prevé una posible ampliación hasta los 30.000 metros cuadrados. En Tarragona la opinión está dividida porque una parte de la población ve oportunidades de trabajo y otra considera que el juego no es el modelo de crecimiento que quieren y que supondrá un gasto de agua insostenible medioambientalmente.

El complejo turístico, de ocio y juego se ubicará en dos fincas en la comarca del Tarragonès, que suman 30 hectáreas. Estos dos solares están junto al complejo de ocio familiar y parque de atracciones de Port Aventura. La multinacional Hard Rock ha comprometido una inversión inicial de alrededor de 700 millones de euros, pero el desarrollo total del proyecto se elevará a los 2.000 millones de euros. La Generalitat tiene prevista la compra de los terrenos a Criteria por 120 millones de euros para su reserva cuando se haya desbloqueado el PDU, y vendérselos a la multinacional inmediatamente.