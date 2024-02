Casino, hoteles, una piscina de 6.000 metros cuadrados...: lo que incluye el Hard Rock, clave para aprobar el Presupuesto del Govern

El complejo turístico, de ocio y de juego que la multinacional Hard Rock quiere construir en Tarragona, al igual que pasó el año pasado con la B-40, está siendo uno de los principales obstáculos que se está encontrando el Govern para aprobar los Presupuestos de 2024.

El Govern siempre se ha opuesto al proyecto, pero necesita que salga adelante para tener el apoyo del PSC a las cuentas. Sin embargo, En Comú Podem se opone a su construcción, y si el Govern apoya el proyecto, ellos votarán en contra de los Presupuestos. Y Pere Aragonès necesita obligatoriamente el apoyo de los dos.

Mientrastanto, en Tarragona la opinión también está dividida. Una parte de la población ve en el complejo oportunidades de trabajo y de creación de riqueza en una zona que no ofrece demasiadas expectativas. Otra parte de sus habitantes considera que el juego no es el modelo de crecimiento que quieren, que supondrá un gasto muy importante de agua y que no es sostenible medioambientalmente.

Dónde se ubicará el Hard Rock

El complejo turístico, de ocio y juego se ubicará en dos fincas de los municipios de Salou y Vila-seca, en la comarca del Tarragonès, que suman 30 hectáreas. Estos dos solares están junto al complejo de ocio familiar y parque de atracciones de Port Aventura. Actualmente, estos terrenos son propiedad de la corporación Criteria, el holding inversor de "la Caixa".

Qué inversión supone

La multinacional Hard Rock ha comprometido una inversión inicial de alrededor de 700 millones de euros, pero el desarrollo total del proyecto se elevará a los 2.000 millones de euros. La Generalitat tiene prevista la compra de los terrenos a Criteria por 120 millones de euros para su reserva cuando se haya desbloqueado el PDU, y vendérselos a la multinacional inmediatamente.

Qué habrá en el Hard Rock

El complejo turístico, de ocio y de juego se compone de dos hoteles, un casino, una sala de conciertos para alrededor de 15.000 personas, una psicina de 6.000 metros cuadrados, e instalaciones para congresos, convenciones y espectáculos.

Casino

El casino que se plantea en Tarragona será uno de los más grandes de Europa. Con 9785 metros cuadrados, dispondrá de 1.200 máquinas recreativas y 100 juegos de mesa. El Plan Director Urbanístico, PDU, que rige todo el proyecto, prevé una posible ampliación hasta los 30.000 metros cuadrados.

Hoteles

Dos son los hoteles que contempla el proyecto inicial con un total de 1.100 habitaciones. El principal estará ubicado en el edificio principal en forma de guitarra eléctrica y 75 metros de altura, y tendrá 600 habitaciones en 100.000 metros cuadrados. El segundo contará con 63.000 metros cuadrados. Sin embargo, el PDU también tiene en cuenta una posible ampliación posterior de superficie hotelera hasta los 425.000 metros cuadrados.

Área comercial

Dentro del Hard Rock también habrá espacio para una zona comercial, que en un principio será de 15.000 metros cuadrados y que albergará aproximadamente a 75 tiendas. En el futuro, el plan urbanística del proyecto contempla su ampliación hasta los 50.000 metros cuadrados.

Impacto económico

Los cálculos de la empresa promotora estiman que supondrá la creación de casi 2.200 puestos de trabajo. Además, las obras de construcción y ejecución del proyecto supondrán más de 11.500 empleos directos e indirectos. El impacto económico para esta zona de Tarragona en esta fase se prevé que sea de 1.300 millones de euros.