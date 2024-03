Meghan Markle gana la demanda por difamación presentada por su hermana Samantha

Nueva victoria legal para los duques de Sussex. En este caso, la que ha obtenido, de una manera total, Meghan Markle en la demanda por difamación que presentó contra ella su hermana —aunque solo por parte paterna—, Samantha Markle, y que la jueza ha desestimado este pasado martes con perjuicio, lo que significa que la ha desestimado de manera permanente.

Por tanto, Sam Markle no podrá presentar siquiera un recurso ante el fallo judicial. Según los documentos oficiales que han sido obtenidos por el portal de noticias Page Six, la hija de Thomas Markle "no ha logrado identificar ninguna declaración que pudiera respaldar una denuncia por difamación o por difamación por implicación en este caso, su tercer intento de enmendar su demanda…".

Es decir, que según la justicia Samantha Markle, de 59 años, 17 más que su hermana más famosa, no ha sido capaz de aportar ninguna prueba, y la jueza ha señalado específicamente que, en su opinión, no hay ejemplo alguno de difamación en la serie documental de Netflix sobre Meghan y el príncipe Harry, Meghan & Harry.

Además, tampoco observa ninguna base para la demanda en la biografía de los Sussex, Finding Freedom, escrita por su amigo Omid Scobie y la periodista Carolyn Durand, ni en la entrevista de una hora que la pareja concedió a la presentadora Oprah Winfrey y que se retransmitió por el canal CBS en marzo de 2021.

La jueza del Tribunal de Distrito de Florida, Charlene Edwards Honeywell, ha puntualizado en su auto final que Samantha proporcionó "caracterizaciones erróneas de la transcripción [de la entrevista]", definiendo las declaraciones que realizó la pareja sobre Samantha y su padre en dichos medios —docuserie, libro, entrevista— como "ejemplos por excelencia de una opinión".

La denuncia de Samantha a Meghan Markle se produjo en marzo de 2022, y en ella alegaba que la duquesa de Sussex había realizado "declaraciones falsas y maliciosas" sobre ella y su familia, por lo que reclamaba 75.000 dólares por daños y perjuicios y por el coste de los honorarios judiciales y de abogados.