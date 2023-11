Al igual que la familia real británica tiene a un periodista que les defiende a capa y espada, como es Piers Morgan, en el lado más díscolo de la misma, aka. Meghan Markle y el príncipe Harry, también tienen su propio paladín: Omid Scobie, el responsable del último libro sobre La Firma que ha puesto en jaque a Buckingham Palace y en el que vuelve a defender a los duques de Sussex.

Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival, que así se titula la obra, ya ha sido retirada de las librerías de los Países Bajos porque, en dicha versión se menciona quién fue el "racista real" que le hizo el comentario a Meghan sobre qué color de piel tendría el primer hijo que iba a tener con el nieto de Isabel II.

Pero Scobie tiene una larga lista de momentos y de fuentes con las que ha intercedido por los Sussex en todo este tiempo, comenzando porque él fue uno de los responsables —junto a Carolyn Durand— de Finding Freedom, la famosa biografía autorizada del matrimonio que en España se tituló Harry y Meghan. En libertad. Ese fue su salto a la fama y desde entonces prácticamente ha monopolizado las noticias sobre Harry y Meghan.

Scobie nunca ha ocultado su animadversión hacia la imagen modélica de los príncipes de Gales, Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton —suele referirse a ella como Kate Keen, "la interesada Kate"—, y desde luego no tiene en buena estima a Carlos III y a la reina consorte Camila, de quien ha llegado a decir que felicitó personalmente a Piers Morgan por tachar a Meghan de "princesa Pinocho", debido a las "mentiras" de su vida.

A Scobie no le pesa que se le haya tildado de "animadora jefa" [cheerleader in chief] de los Sussex, dado que son grandes amigos, puesto que le ha funcionado como campaña publicitaria para sus diversos libros y exclusivas sobre La Firma: muchas de las noticias que escribe provienen directamente de Harry o Meghan o de fuentes cercanas a estos.

De hecho, en su famoso juicio contra los tabloides británicos, la exactriz admitió que había "filtrado" información a Omid, quien a su vez ha sembrado algunas dudas sobre su personalidad en las diferentes promociones que ha realizado y que, ahora, se dispone a realizar.

Nacido hace 42 años —aunque en 2020 aseguró de repente tener seis años menos— de padre escocés y madre iraní, Omid Scobie estudió la carrera de periodismo en Oxford y pronto comenzó a trabajar en revistas del corazón y de moda, ejerciendo como reportero en alfombras rojas y ganándose a muchas celebrities.

Sin embargo, no tardó en especializarse en la realeza británica, tras trabajar en dicha sección en la revista Harper's Bazaar y lanzar HeirPod, un podcast dedicado a los asuntos de La Firma. Antes había colaborado con otras publicaciones como Heat o US Weekly.

Su estilo, coqueto y presumido, proviene de un estlo de vida completamente cosmopolita —está afincado en Londres— y de unos gustos que no ha dudado en imitar: sus evidentes operaciones de cirugía y su aire juvenil, borrando de Internet imágenes anteriores a hacerse famoso, quizá tengan que ver con otra de sus pasiones, el K-Pop.

Esa imitación de la estética del pop surcoreano —tenía una web dedicada a este estilo musical— sintoniza además con unos gustos refinados que suele compartir con su pequeño bulldog francés, Yoshi, una mínima parte de lo que ha dejado entrever de su vida privada.