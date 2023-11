Retiran el libro sobre la familia real británica 'Endgame' de las librerías de Países Bajos por revelar al "racista real"

El nuevo libro llamado Endgame sobre la familia real británica ha sido retirado de las librerías de los Países Bajos. El motivo es que este podría revelar accidentalmente quién de entre los miembros de la familia real británica supuestamente habría sido racista con el que iba a ser el primer bebé de Harry y Meghan, según han informado varios medios británicos.

La única explicación que ha dado la editorial Xander a través de un comunicado de prensa es que "retiraría temporalmente la venta del libro de Omid Scobie" debido a que se había "producido un error en la traducción holandesa".

La obra ha sido publicada este mismo martes en Gran Bretaña y, según la prensa británica, la edición holandesa da por error el nombre del denominado "racista real".

El motivo de la polémica es el hijo de Harry y Meghan, Archie habría sido víctima de racismo por parte de un familiar antes incluso de su nacimiento. Esta información fue desvelada por la propia pareja cuando en 2020 concedieron una entrevista a Oprah Winfrey. Tal fue el revuelo que se generó, que el entonces príncipe Carlos, ahora rey, tuvo que negar los rumores en cuestión y su hijo, el príncipe Guillermo, aseguró que "la familia realmente no es racista".

Las palabras del autor del libro

No obstante, el biógrafo de Meghan y fiel defensor de los Sussex, Omid Scobie, ha asegurado en el programa de entrevistas RTL Boulevard que en el libro no se hace alusión a ningún nombre real. "El libro está en varios idiomas y, lamentablemente, no hablo holandés. Pero si hay errores de traducción, el editor los corregirá. Escribí la versión en inglés. No hubo ninguna versión mía en la que se mencionaran nombres", cuenta en la entrevista. Asimismo, el escritor se ha sincerado diciendo que "las leyes de Reino Unido le impiden decir quiénes eran".