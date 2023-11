Eva Longoria se compra una mansión en Marbella: "Cuando estoy en España no tengo horarios, mi vida es lenta pero plena"

La revista Hola ha entrado en la casa que la actriz mexicana de origen asturiano, Eva Longoria, se ha comprado en Marbella, uno de sus paraísos preferidos, donde dice no tener horarios ni más planes que ir a la playa con su hijo Santiago.

La actriz, que se hizo enormemente popular como Grabielle Solís en la serie Mujeres desesperadas, está muy unida a Marbella, donde casi todos los años participa en su gala Starlite. También tiene allí una casa su gran amigo Antonio Banderas. Ella conoció la ciudad andaluza hace 20 años, pero fue hace cinco cuando comenzó a pensar en la idea de adquirir una casa.

Eva, de 48 años, encontró la mansión de sus sueños en enero y ha pasado casi un año reformándola. Ahora, esta villa se ha convertido en un lugar grande y acogedor, para que los suyos puedan estar cómodos. "Quería que fuera espaciosa y con muchas habitaciones, porque mi familia es muy grande; que tuviera jardín para mi hijo pudiera jugar y también piscina, porque siempre está nadando".

Eva Longoria, casada desde hace siete años con José Bastón, tiene un hijo de cinco, Santiago Enrique, a quien en casa llaman Santi. "Mi hijo Santi es el amor de mi vida. No sabía que este tipo de amor podía existir. Lo mejor que me ha pasado es ser madre, es el mejor papel que he representado".

Tampoco escatima palabras hacia su marido "Es un ángel. Tienes que serlo para estar conmigo. Me apoya muchísimo y es un hombre fuerte, independiente e inteligente".

La actriz posa con ambos en el reportaje de Hola y muestra los diferentes espacios de su casa. "Es la cocina de mis sueños. En cada caso siempre encargo una isla muy grande para cocinar, mientras todo el mundo puede sentarse alrededor y tomarse un vino y picar algo. Es el corazón de mi hogar".

Se refiere también al otro rincón predilecto de la vivienda. "Es el vestidor. Creí que no iba a querer nada grande porque solo iba a llevar trajes de baño y caftanes en Marbella. Y nada de eso... ¡Ahora tengo aquí toda mi ropa".

Eva Longoria, en el rodaje de 'Flamin' Hot. La historia de los Cheetos picantes' (Disney+/Getty)

Eva Longoria, que protagoniza entre otros proyectos una serie con Carmen Maura, Tierra de mujeres, que se estrenará en Apple TV en la próxima primavera, define su nueva como un lugar de ensueño. "Es mi oasis, mi paraíso- Asocio España con vacaciones: cuando estoy aquí no tengo horarios, voy a la playa con mi hijo... Es un modo de vida más lento, pero muy pleno".

Eva Longoria compara su vida en Los Angeles con la calma marbellí. "Cuando estoy en Los Angeles, siempre estoy trabajando y muy ocupada, mi vida no es muy glamurosa. O estoy en un plató, o en una reunión o metida en un atasco".

En España, -dice- "ningún día es igual para mí. Mi única rutina es levantarme, hacer deporte y estar con mi hijo. Siempre cenamos, lo llevo a la cama y pasamos un rato juntos".

Longoria acaba de dirigir su primera película con éxito, Flamin´Hot. La historia de los chetos picantes y es presidenta de la Global Gift Foundation y de la Fundación Eva Longoria, en apoyo de los niños desfavorecidos y de las mujeres latinas.