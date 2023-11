El príncipe Guillermo le hizo 'ghosting' al príncipe Harry justo antes de morir Isabel II

El nuevo libro sobre la familia real británica no deja de dar exclusivas. En uno de sus pasajes, Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival, que así se titula la obra, recoge cómo el príncipe Guillermo de Inglaterra dejó en leído los mensajes de su hermano, el príncipe Harry, y no le contestó apenas horas antes de falleciera la abuela de ambos, la reina Isabel II, el año pasado.

Según recogen desde el portal de noticias TMZ, el experto en la realeza británica Omid Scobie ha descubierto esta situación que deja en bastante mal lugar al heredero al trono de Carlos III de Inglaterra, dado que mientras ignoraba por completo los mensajes que recibía de Harry, este se encontraba planeando cómo volar desde California al Reino Unido con la esperanza de poder ver a la soberana antes de que muriese.

Según una fuente anónima que aparece en el libro, todos los mensajes que el marido de Meghan Markle envió a su hermano mayor quedaron sin respuesta, como si le estuviera haciendo ghosting, con un único motivo: "Claramente, [el príncipe Guillermo] no quería ver a su hermano".

Hay que recordar que, en aquella época, no había relación entre ellos y no se comunicaban, si bien hay causas de fuerza mayor como era la posible muerte de su abuela. El duque de Sussex no cejó en su empeño, afirma Scobie en su libro, y siguió intentando descubrir el estado de salud de Isabel II por su cuenta, reservando un carísimo jet privado, de 30.000 dólares el billete, que le llevó hasta Reino Unido.

Todo ello, explica el autor, sin saber si la reina había muerto o no, algo que tuvo lugar mientras él estaba en el aire. Por su parte, el príncipe Guillermo había ido en su propio vuelo privado a Escocia con su esposa y el príncipe Eduardo.

Según una fuente, Harry "estaba destrozado". "Su relación con la reina lo era todo para él dentro de la familia. Ella habría querido que él lo supiera antes de que saliese a la luz", afirma este amigo anónimo del príncipe, que continúa: "Podrían haber esperado un poco más [para dar la noticia], no habría supuesto una gran diferencia en sus esquemas, pero nadie le respetó en absoluto ni en eso".

Ni que decir tiene que, cuando el príncipe Harry finalmente llegó a Escocia, donde la reina estaba en su lecho de muerte, ya era demasiado tarde y jamás tuvo la oportunidad de decirle adiós, siendo un nuevo miembro importante de su familia del que no puede despedirse.