Un nuevo libro revela que Meghan Markle recibió comentarios racistas de dos miembros de la realeza británica

El detonante para que los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, abandonaran su puesto como miembros de la familia real británica fue una entrevista con Oprah Winfrey en la que la exactriz reveló que un miembro de la familia hizo un comentario racista. Pero ahora, un libro sostiene que fueron dos royals quienes lo hicieron.

Tal y como recoge el portal TMZ.com, el periodista Omid Scobie acaba de publicar el libro Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival, en el que revela que Meghan Markle escribió cartas privadas al rey Carlos a raíz de la bomba soltada en el programa de Oprah nombrando a los dos miembros de la familia involucrados en las conversaciones.

Scobie agrega en su libro, publicado este mismo martes, que conoce la identidad de esas dos personas, pero "las leyes en el Reino Unido me impiden informar de quiénes eran".

Los nombres de los personajes no han sido revelados en el libro, y en el libro no queda claro si estas personas son miembros directos de la familia real, pero en todo caso, son miembros de la casa real.

En el libro, Scobie también relata una discusión entre el propio príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III, en la que el hijo menor del monarca le preguntó: "¿No quieres ver a tus nietos?".

En todo caso, TMZ.com recalca que Omid Scobie, de 42 años, es uno de los periodistas más afines a Meghan Markle, y ya publicó un libro en 2020 sobre la pareja, con un punto de vista favorable a la misma.