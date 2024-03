Pretendía ser una imagen familiar entrañable para celebrar el Día de la Madre en Reino Unido, aunque muchos creen que su objetivo era acallar los rumores sobre el estado de salud de Kate Middleton. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario, pues los retoques de la foto han hecho que se aviven las teorías que señalan que, entre otras cosas, esa podría no ser la princesa de Gales.

Son todo habladurías, pero lo cierto es que la falta de información ha hecho que los británicos -y el resto del mundo- elucubren sobre cómo se encuentra Kate Middleton, a la cual no se la ve en un acto público desde diciembre.

Fue el 17 de enero cuando se sometió a una cirugía abdominal, de la cual no se han dado detalles, simplemente que no se trata de cáncer. Y, desde entonces, se la ha visto solo dos veces gracias a los fotógrafos: el 4 de marzo, saliendo del Castillo de Windsor con su madre en coche; y este lunes 11 de marzo, también montada en el vehículo, pero esta vez acompañada de su marido.

Este mismo día salió de Windsor en plena vorágine mediática, pues la foto que se había publicado, la primera que la casa real británica compartía desde su operación, causó un gran revuelo.

Una emotiva estampa que se presta a conspiraciones

Kate Middleton aparece en la instantánea muy sonriente junto a sus tres hijos: George (10 años), Charlotte (8 años) y Louis (5 años). Pero, rápidamente, esta imagen fue puesta en 'cuarentena' por las agencias, ya que se detectaron retoques fotográficos.

Desde el pelo hasta la manga de la pequeña, pasando por los árboles, la cremallera de la chaqueta que lleva la princesa o sus dedos, borrosos y sin anillos.

Rápidamente, Kate Middleton se pronunció mediante un comunicado para pedir disculpas, pues, aunque la foto la hizo Guillermo, asegura que fue ella quien la modificó: "Como muchos fotógrafos aficionados, experimento ocasionalmente con la edición".

Aun así, la polémica estaba servida, pues despertaron todas las mentes conspiranoicas que llevan meses preguntándose por qué no se sabe nada del estado de salud de Kate. Por ello, comenzó a teorizarse con que, quizá, no fuera ella la que está sentada en esa estampa, sino quizá una doble de cuerpo a la que le pusieron su cara, que también se elucubra con que está sacada de la portada de Vogue que protagonizó en 2016.

De hecho, incluso se especula que podría ser Pippa Middleton, su hermana, quien se hubiera prestado a hacer de 'modelo de cuerpo'. Todo ello, según las conspiraciones, para evitar mostrar a los ciudadanos de a pie que, quizá, la princesa no está tan bien como se dice. Sin embargo, nada de esto está confirmado y son solo conjeturas, las cuales los expertos desmienten tajantemente.

"Me duele la cabeza solo por tener que señalar esto"

Eliot Higgins, periodista y fundador de Bellingcat, portal de fact-checking, prácticamente se rio de algunas de las ideas, como la que señalaba a Vogue.

"Hay muchas diferencias menores, como el reflejo de la luz en sus pupilas, la luz y la sombra en su cara, los dientes visibles, arrugas, etc.", señala, en referencia a todos los elementos distintos entre ambas fotos. "Claramente es solo una foto de la misma mujer desde más o menos el mismo ángulo, no la misma foto exacta. Me duele la cabeza solo por tener que señalar esto".

Pero él no es el único, pues, según comparte MailOnline, el fotoperiodista Jonas Peterson considera que estos retoques son "un trabajo de 5 minutos en un archivo de baja resolución". Por su parte, Lee Walton, de DM Newspapers, defendió que en la imagen "no habían sido reemplazadas por completo la cabeza o las manos de nadie".

Un invierno suave

Hay otra conspiración que apunta directamente a los arbustos que hay detrás, que tienen un aspecto poco recurrente en invierno, tanto por su color como por la abundancia de hojas. Por ello, muchos teorizan con que la foto podría haberse hecho a finales de otoño.

Guy Barter, asesor principal de la Real Sociedad de Horticultura, apunta al citado medio que, aunque no puede identificar debidamente el árbol por la baja calidad de la imagen, puede tener ese aspecto perfectamente porque Reino Unido ha vivido este año un invierno suave.

Además, The Times asegura que los metadatos de la imagen confirman que fue tomada el viernes 8 de marzo, lo cual coincide con lo dicho por Kate, y parece que fue hecha 40 minutos antes de ser editada. Aun así, es conveniente señalar que los metadatos de un archivo también se pueden modificar.

"Esto es algo que se reflejará en el futuro"

Está claro que este 'experimento fotográfico' está trayendo más de un quebradero de cabeza a la casa real británica y está causando que la princesa de Gales se sienta "fatal", según revela una fuente de palacio a The Telegraph, que asegura que su única intención era que la instantánea fuera "lo mejor posible" y que "sus hijos se vieran bien".

Debía ser una "fotografía familiar inocente", pero todo el revuelo mediático está "molestando" a Kate Middleton, tal y como sostiene una amiga suya a Mirror.

Además, el citado portal asegura que una fuente real valora negativamente todo lo que está pasando: "Es un mal día en la oficina del palacio y es algo que sin duda se reflejará en el futuro".

Sin embargo, no opina igual Richard Fitzwilliams, experto en la casa real, en declaraciones a MailOnline: "Guillermo y Kate están bajo una presión tremenda, lo cual es particularmente horrible si uno ha estado gravemente enfermo, como ella. Sin embargo, el error de editar la fotografía, aunque sumamente vergonzoso, no supone una calamidad mayor".

"Lo que demuestra es que ella vuelve a tener buen aspecto y que sus hijos parecen muy felices. Sin embargo, su manejo actual de las relaciones públicas es potencialmente peligroso", matiza. "Deben dejar atrás este episodio vergonzoso y mostrarse públicamente confiados. Hará falta tiempo y sentido común, tendrán que mantener el contacto y la gente responderá".