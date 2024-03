Terelu Campos recibe el alta tras cuatro días ingresada por una neumonía: "Entré bastante chunga, pero estoy mejor"

Terelu Campos ha recibido este martes el alta tras cuatro días ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid debido a una neumonía.

"Estoy mejor y me voy a casa a seguir recuperándome", ha revelado a las puertas del hospital de la capital. Allí la esperaba un coche, al que se ha subido junto con un ramo de flores.

"De momento hay que seguir el tratamiento, que es antibiótico fundamentalmente. Ahora reposo y tranquilidad", ha explicado la hija de María Teresa Campos. Por suerte, al final todo ha quedado reducido a diversos problemas respiratorios a causa de dicha neumonía, pero cuando el sábado ingresó en el hospital los médicos valoraron que tal vez podía tener un trombo.

"Entré bastante chunga, con un cuadro de neumonía, con una inflamación muy grande y una alteración en algo que no sé decir, porque me lío con los nombres. Pensaron que podía tener un trombo en el pulmón y me pasé unas cuantas horas en urgencias hasta que me estabilizaron y subí a planta", ha expresado.

Por último, los periodistas agolpados a las puertas de la Fundación Jiménez Díaz le han preguntado sobre su hermana, Carmen Borrego, y su reciente desmayo en Supervivientes 2024. "La he visto. Bueno, pero es normal", ha señalado, antes de advertir: "Como hay 17 concursantes, a ver si tienen en boca a otros, no solo a mi hermana".