La música grabada ha tenido un crecimiento el último año del 15,5 %, lo que se traduce en ventas de 520 millones de euros en 2023, un aumento que, en parte, se debe a que el 40 % de la población utiliza plataformas de música de audio, aunque el 31 % de los españoles aún recurren a la piratería.

El 2023 ha sido un buen año para el mercado de la música grabada, con unos ingresos que suponen un 12,33 % de crecimiento respecto a los 462,9 millones alcanzados en 2022.

Estos números abren el balance económico que este martes ha publicado Productores de Música de España (Promusicae), la entidad que agrupa a más de 95 % del mercado discográfico español.

El 88,6 % de esta cifra global la generan las ventas de música en su conjunto con 465 millones, "alcanzando máximos históricos de 2006, pero aún un 37 % por debajo de los niveles de 2001", detalla el informe.

El mercado digital supone ya más del 86% de la música consumida en España (403,5 millones) en un ejercicio en el que las ventas físicas crecen respecto a 2022 (anotando 62 millones).

Se mantiene el consumo de música vía streaming en el mercado español. De los 403,5 millones de euros que llegan a la industria por las ventas digitales, casi un 99% proviene del streaming, que supone 398,6 millones de euros.

De esta cifra, las plataformas de audio aportan a la industria 330 millones frente a los 69 millones que provienen del vídeo. "Por tanto, crece el consumo digital tanto de audio como de vídeo respecto a 2022 en un 17 % y un 15 %, respectivamente".

Más de 19 millones de españoles usaron durante 2023 plataformas de servicios de streaming de audio, y de ellos 6 millones lo hicieron a través de suscripciones premium, "con las ventajas y beneficios adicionales aportados por las plataformas musicales a este tipo de cuentas, un 15 % más que en 2022".

Los vinilos continúan apartando ingresos

En 2023, el vinilo ha crecido un 19 % en los ingresos, lo que lo mantiene por encima del 56 % del mercado físico en facturación, generando un valor de 35 millones de euros frente a los 26 millones que aporta el CD, casi la misma cifra que el año anterior, que ahora supone el 42 % de las ventas de producto físico.

En unidades, aunque la diferencia es cada vez menor, se compran más cedés que vinilos (2,3 millones de unidades frente a los 2,1 millones de vinilos despachados en 2022). El mercado físico crece un 10 % frente a 2022 y supera los 62 millones de euros en este ejercicio.

El público español paga por este atractivo formato y entre sus favoritos está el álbum de Taylor Swift-1989 (Taylor’s versión); Motomami de Rosalía; The Dark Side of The Moom, de Pink Floyd, y Hackney Diamonds, de The Rolling Stones.

La piratería continúa

A pesar de la enorme accesibilidad actual para consumir música grabada de manera legal, según los datos del informe Engaging with Music 2023 de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) en España hay un 31 % de personas que utilizan métodos no autorizados o sin licencia para escuchar o descargar música, lo que nos sitúa por encima de la media mundial.

"Sigue siendo necesario, por tanto, mantener el trabajo desde la industria y los poderes públicos para concienciar a los jóvenes de la importancia de consumir música de manera legal y pagando por ella", señala el informe de Promusicae.

Los ingresos que recibe la industria en concepto de derechos de propiedad intelectual han aportado, durante 2023, 50 millones de euros, y respecto a 2022 la cifra ha caído un 11%.

"Aunque las tendencias son muy buenas, el potencial de crecimiento se ve lastrado por la escasa monetización y enorme presencia de los modelos de consumo gratuito que distorsionan el mercado y nos alejan de países que tienen hábitos de consumo más avanzados", ha concluido Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, quien reclama un "apoyo decisivo del sector público".