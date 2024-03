Así fue la experiencia de los padres de Juan Antonio Bayona en los Oscar: "Les he hecho una foto con Ariana Grande"

La entrega de los premios Oscar son para el cine una de las fechas más importantes. Las calles de Hollywood, la meca del séptimo cine, se llenan de grandes estrellas con la esperanza de llevarse alguna estatuilla a casa. Entre ellas se encontraba un español, Juan Antonio Bayona, aunque no tuvo la suerte de poder hacerse con una de ellas.

El director, con su película La sociedad de la nieve, aspiraba a alzarse con el premio a Mejor película internacional, pero finalmente la ganadora fue La zona de interés. Sin embargo, aunque no pudo ganar el ansiado premio, lo cierto es que pudo disfrutar de la noche junto a toda su familia. Y es que así lo había anunciado hace apenas unas semanas.

Estamos muy felices de todo lo que ha conseguido la película. Estamos abrumados. "Venimos 70 u 80 desde España y pase lo que pase lo vamos a celebrar", aseguró Bayona tras pasar por la alfombra roja. Aunque no es para menos. La nominación supuso un antes y un después en su carrera, por lo que ni sus padres ni su hermano, Carlos, quisieron perderse esta ocasión.

Como así ha compartido Carlos Bayona en su cuenta de Instagram, toda su familia está muy unida y aprovecharon el viaje para pasárselo en grande. De hecho, Juan Antonio y Piedad, los padres del director, tuvieron la oportunidad de codearse con alguno de los rostros más conocidos del panorama actual: "Les he hecho una foto a mis padres con Ariana Grande.

"Aunque lo cierto es que no han podido disfrutar de la noche tanto como les hubiera gustado. No hemos vivido nada el rollo de la alfombra roja", aseguró el dj. Así, si bien es cierto que finalmente no pudieron alzarse con la estatuilla, su obra sí que se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial.

Desde su estreno en diciembre del 2023 ha conseguido no solo premios en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, sino que recopila doce premios Goya, y méritos en el Festival de Cine de Mill Valley, el Festival de Cine de Middleburg, los Premios de Música de Hollywood de Medios de Comunicación, los Premios Feroz y Medallas del CEC.