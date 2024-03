Ariana Grande pide a sus fans que no ataquen a su exmarido, Dalton Gomez, por su nueva canción

Los fans lo tienen claro: Eternal Sunshine, la última canción de Ariana Grande, habla de su exmarido, el agente inmobiliario Dalton Gomez. No solo eso, sino que según ellos y ellas ha dado a conocer en su letra que Gomez le fue infiel y, por ello, desde que salió a la luz a mediados de la semana pasada, no han cesado de atacarle.

Pero la artista de 30 años ha dicho que no, que es solo una canción y que a pesar de lo que puedan pensar no solo no trata sobre su última ruptura y posterior divorcio, sino que dichos seguidores le están causando una profunda decepción por, en su nombre, criticar e insultar a Gomez en sus redes sociales.

En la pista homónima de su nuevo disco, que recibe su nombre del título original de la película ¡Olvídate de mí! (Eternal sunshine of a spotless mind, "el eterno resplandor de una mente sin recuerdos" en español"), la también actriz canta unos versos que comenzaron la oleada de indignación entre su fandom.

"Nunca he visto a alguien mentir como tú. / Tanto, que incluso empiezas a pensar que es verdad. / Así que ahora ya tocan nuestras escenas por separado. / Ahora... Ahora esa mujer está en mi cama, recostada sobre tu pecho. / Porque ahora estoy en mi cabeza, preguntándome cómo termina", canta la artista.

Asimismo, en otro momento afirma que él "jugó como con un [videojuego de la marca] Atari" con ella, así como que finalmente encontró un "buen chico" que ahora está a su lado, refiriéndose a su actual pareja, Ethan Slater. En el estribillo, además, reconoce que no se le caen los anillos si ella es "la primera en decir lo siento".

Pero todo ello ha contribuido a que Dalton vea sus redes llenas de comentarios y ataques, con amenazas incluso por lo que "le hizo" a la estrella. "No quiero verla así nunca más, Dalton Gómez. De verdad que nunca vas a volver a tener otro sueño tranquilo en esta vida, te lo prometo" o "Arderás en el infierno" se puede leer.

Por todo ello, Grande ha utilizado su Instagram para que cesen todos esos ataques y para echarle la bronca a esos que se llaman a sí mismos sus fans. "Solamente quería decir que cualquiera que le esté enviando mensajes de odio a las personas de mi vida basándose en su interpretación de este álbum no me está apoyando", ha comenzado la artista.

"De hecho, está haciendo absolutamente lo contrario de lo que yo alguna vez alentaría (y también os digo que es malinterpretar por completo la intención detrás de mi música)... Les pido que, por favor, no lo hagan. Así no me apoyáis. Estáis en las antípodas de apoyarme", ha continuado Grande.

"Aunque este álbum recopila multitud de momentos dolorosos, también está confeccionado con un hilo de sincero y profundo amor. Si no podéis escuchar eso, por favor, prestad más atención", ha finalizado.