Los 15 días de anarquía y caos que acabaron con el presidente Henry en Haití, un país lejos de apaciguarse por el polvorín de bandas

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, ha claudicado. Después de quince días de anarquía y grave caos en la capital, tomada por las bandas de pandilleros armados, que han protagonizado tiroteos, secuestros e incendios de oficinas oficiales, ha anunciado finalmente su dimisión.

Ariel Henry fue designado presidente y primer ministro tras el asesinato en 2021 de su predecesor, Jovenel Moïse. La última y gravísima espiral de violencia le pilló de gira internacional y le impidió regresar al país. Desde Puerto Rico, presionado por EE UU y la Caricom (países del Caribe), se ha visto forzado a apartarse y a dejar que un Gobierno transitorio apacigüe la dramática situación que ha obligado al desplazamiento masivo de habitantes y ha paralizado la vida del país más pobre de Latinoamérica.

La mecha de la anarquía

Las bandas de delincuentes vienen controlando y ejerciendo el terror en los barrios populares en Haití desde mediados de 2020. El asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse hundió al país en la enésima crisis. Fue entonces cuando le sustituyó, sin elecciones, a dedo, Ariel Henry, con quien la situación no ha dejado de deteriorarse. Solo este año, y antes de esta espiral de violencia actual, el país llevaba 1.200 muertos por violencia callejera. Eso sin contar violaciones, secuestros y torturas.

Sin embargo, fue el anuncio de Ariel Henry de que no convocaría elecciones hasta agosto 2025, cuando debió dejar el cargo el 7 de febrero, lo que encendió la chispa en Puerto Príncipe, la capital. Los pandilleros empeñados en derrocar a su Gobierno salieron a las calles a poner barricadas y protagonizar tiroteos e incendios en comisarías y dependencias oficiales, dejando un reguero de sangre y muertos.

Protestas contra el presidente de Haiti, en Puerto Príncipe. EFE

La situación se volvió insostenible el sábado 2 de marzo cuando, entre el humo del caos, pandilleros asaltaron las dos principales prisiones de la capital y propiciaron una fuga masiva de más de 4.700 presos. Varias decenas de personas más fueron asesinadas.

La Policía haitiana perdió el control de buena parte de la ciudad y solo pudo repeler los intentos del viernes pasado, 8 de marzo, de asalto al Ministerio del Interior y el Palacio Nacional. Las autoridades del país, en ausencia de Henry, se han probado impotentes ante unas bandas que en han secuestrado, quemado, violado, robado y matado. Y que controlan las entradas y salidas de la ciudad.

Desplazados por la violencia en Puerto Príncipe.. UNICEF/HEROLD JOSEPH

La población, obligada a dejar sus casas

Los habitantes del centro de la capital y de barrios populares se vieron obligados a huir de sus casas. Conforme crecía la violencia en las calles, con muertos sobre las calzadas de tierra, era posible ver a miles de personas cargando con todas las pertenencias que podían acarrear, con niños en brazos y maletas a la espalda. Las ONG calculan que unas 36.000 personas se han visto desplazadas, a asentamientos improvisados y problemas graves de salubridad.

En conversación con 20minutos al teléfono desde Puerto Príncipe el viernes 8 de marzo, la coordinadora de proyectos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Haití, Sophie Mealier, se mostró muy preocupada de las condiciones en las que viven los desplazados de esta crisis. "La población tiene miedo y ha huido de sus casas, pero los asentamientos en los que buscan refugio no están preparados para recibir tanta gente. No hay agua corriente, ni letrinas, y en situaciones de insalubridad. Estamos preocupados de que pueda surgir y extenderse enfermedades que no habíamos previsto".

Jimmy Chérisier, alias Barbacoa Associated Press/LaPresse

'Barbacoa', un líder para la revuelta



La cara más visible de la revuelta de las pandillas está siendo el líder de la banda G9, que perteneció al cuerpo de élite de la Policía. Se llama Jimmy Chérisier, apodado 'Barbacue' (Barbacoa, porque su madre vendía en un puesto callejero comida a la brasa y él se dedica a quemar edificios). 'Barbacue' compareció a principios d emes ante los medios para anunciar que se había creado una coalición de bandas (Vivr Ensemble/Vivir Juntos) y que o el presidente renunciaba o estallaría una guerra civil.

Sin que se sepa quién financia y está detrás de 'Barbacue', el capo salió, fusil en mano, a hablar de "revolución" hasta la renuncia de Henry.

Con Puerto Príncipe un poco más en calma, este lunes la coalición de bandas armadas rechazó las negociaciones de la comunidad internacional para encontrar una salida a esta crisis y pidió encabezar la transición a un nuevo gobierno del país, liderado por Vivr Ensemble.

"Es la coalición Vivre Ensemble, junto con el pueblo haitiano, la que elegirá a la persona que dirigirá el país"

"Lo que está ocurriendo en el país depende de nosotros, los haitianos, decidir quién debe dirigir el país, qué forma de gobierno queremos y cómo vamos a sacar al país de la miseria en la que se encuentra", declaró en una rueda de prensa. Según 'Barbecue', que compareció rodeado de guardaespaldas, debe ser el pueblo el que elija quien va a dirigir el país. Pero añadió: "Es la coalición Vivre Ensemble, junto con el pueblo haitiano, la que elegirá a la persona que dirigirá el país. No necesitamos todos los ministerios que existen. En el nuevo gobierno, muchos ministerios serán suprimidos".

"Vamos a derribar todo un sistema", agregó 'Barbecue', quien instó a la Policía a dejar de luchar contra ellos. "Con la miseria del pueblo, la gente no puede venir y repartirse el poder como si fuera un pastel. La gente no puede apresurarse a tomar las riendas haciendo propuestas", continuó.

El líder de la banda lanzó una advertencia a la fuerza multinacional para la seguridad de Haití, que aprobó en octubre pasado las Naciones Unidas.

"No tenemos miedo. No tenemos miedo de nadie. Estamos en el negocio de las armas. Estas son las armas que llevamos. Nacimos un día, moriremos un día", advirtió, antes de prometer atacar los hoteles del país que escondan a un político tradicional que haya colaborado con (el primer ministro haitiano) Ariel Henry.

El país, paralizado

La inseguridad ha obligado a cerrar escuelas, pero también hospitales. La ONU ha advertido de que el sistema sanitario se encuentra al borde del colapso y que muchos centros médicos han cerrado o disminuido drásticamente su actividad por la falta de medicinas y por la dificultad de sus trabajadores para llegar a los hospitales.

Desde Médicos Sin Fronteras, la responsable de proyectos Sophie Mealier explicó el viernes que su personal está teniendo serias dificultades para acceder a sus puestos de trabajo. "Hay calles cortadas con barricadas, inseguridad, falta de combustible, no hay servicio de mototaxi, situaciones que dificultan moverse en el día a día por la capital".

Además, el principal puerto del país ha suspendido sus actividades, por lo que el envío de ayuda humanitaria es aún más complicado. El recrudecimiento de la violencia se suma al alza de precios de los productos de primera necesidad en el mercado local, aumentando el riesgo de una creciente inseguridad alimentaria.

Operación especial antibandas

Ahora que Ariel Henry ha renunciado al cargo y que la comunidad internacional espera que la Caricom pueda ayudar a crear un consejo presidencial capaz de calmar algo la situación, el Gobierno de Kenia ha anunciado que está listo para despliegar unos mil policías kenianos en una misión multinacional para atajar la crisis de seguridad.

"Los tribunales dijeron que necesitábamos un acuerdo bilateral con Haití y eso se firmó hace aproximadamente una semana (el 1 de marzo). Ahora estamos en la etapa previa del despliegue", dijo el ministro de interior de Kenia, Kithure Kindiki, este lunes en la ciudad de Kambu (sureste), antes de que se conociera la decisión de Henry.

España es uno de los países que se ha comprometido a ayudar en esta misión. Lo dijo hace unos días el ministro José Manuel Albares. "Ya hemos anunciado que vamos a participar (...) y lo vamos a hacer tanto financieramente, hemos anunciado ya un primer paquete financiero de 3 millones de euros, como a través también de personal y de formación de esa operación policial", afirmó el ministro español, a la espera de que se materialice el, por el momento paralizado, despliegue del contingente.

Ante ese escenario, la presión internacional sobre Kenia para activar el despliegue también va en aumento, como se deduce de la conversación telefónica que mantuvieron el pasado fin de semana Ruto y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. De hecho, Blinken, ha anunciado este lunes un paquete de 100 millones de dólares (unos 91 millones de euros) adicionales destinados a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, liderada por Kenia. EE UU ha confirmado el envío de unos 30 millones de euros en ayuda humanitaria, para "seguir apoyando la salud y seguridad alimentaria" de la población del país.