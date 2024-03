Díaz cierra filas con Colau pese a la amenaza de ERC de torpedear los Presupuestos si los 'comuns' no aprueban las cuentas catalanas

Sumar se mantiene firme y sin grietas ante la presión de ERC para que los comuns —el referente catalán del partido de Yolanda Díaz, que lidera Ada Colau— transijan y aprueben los presupuestos de la Generalitat, que han negociado los republicanos con el PSC pero que los comuns rechazan por incluir la construcción de un macrocomplejo turístico y de ocio de la multinacional Hard Rock. En los últimos días, ERC ha elevado esta presión y ha llegado incluso a plantear la posibilidad de torpedear la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado si Colau y los suyos bloquean las cuentas catalanas. Pero este lunes Sumar se mostró inflexible y mostró su respaldo total al pulso mantenido por los comuns.

Los Presupuestos de la Generalitat se enfrentan esta semana a su primera prueba de fuego, puesto que este miércoles el Parlament votará las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley. Esa figura parlamentaria es el equivalente a un veto y su aprobación supondría derribar a las primeras de cambio las cuentas e impedir que sigan tramitándose, por lo que para el Govern catalán, que lidera ERC, es fundamental llegar a un acuerdo con los comuns o con Junts —ambos han presentado enmiendas a la totalidad— para superar este primer escollo y seguir negociando.

A escasos dos días de la votación, no obstante, las posiciones siguen muy enquistadas. Este lunes, la portavoz de ERC, Laura Vilalta, exigió a los comuns de Colau que elijan entre "desgastar al Govern o ayudar a Cataluña", e insistió en que la disyuntiva pasa por "mantener los recortes de CiU o contribuir a unos Presupuestos que son muy buenos para Cataluña". En la misma línea se pronunció el PSC, que por boca de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, tachó de "excusa" el argumento de Catalunya en Comú para rechazar el proyecto de cuentas.

La presión más directa, no obstante, ha venido por parte del propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el domingo aseguró en una entrevista en El País que, pese a que no quiere "lanzar amenazas", lo cierto es que "todos somos adultos y sabemos que sin unos Presupuestos en Cataluña estamos introduciendo riesgos que no valen la pena" a la hora de aprobar las cuentas estatales que presentarán en las próximas semanas PSOE y Sumar. "Si no hay presupuestos en Cataluña habrá un acto de irresponsabilidad que, evidentemente, genera un contexto mucho más difícil" en la negociación estatal, deslizó Aragonès.

Este lunes, los comuns trataron de sacudirse esa presión. "La decisión de los Presupuestos de Cataluña, evidentemente, la tomaremos en Cataluña", espetó el portavoz de la formación, Joan Mena, que criticó que ERC, "un partido que apela a la soberanía de Cataluña", quiera "que los Presupuestos de Cataluña se decidan en Madrid". Mena, además, criticó que Aragonès haya vinculado la aprobación de las cuentas catalanas con los Presupuestos Generales del Estado, y aseguró que ambos no tienen "nada que ver".

Díaz se mantiene firme

Pero lo cierto es que, evidentemente, la relación entre esas dos negociaciones existe, dado que son los mismos partidos los que deben aprobar los Presupuestos tanto a nivel catalán como a nivel estatal. De ahí que Aragonès haya vinculado expresamente ambos procesos con el fin de presionar, especialmente, a Yolanda Díaz, que tiene capacidad de obligar a los comuns a cambiar de posición como líder del espacio a la izquierda del PSOE. Pero Sumar, por ahora, ha mantenido el tipo y este lunes cerró filas con su referente en Cataluña.

"Los Presupuestos de Cataluña los deciden las fuerzas políticas de Cataluña, y nosotros vamos a ser muy respetuosos con este tema", dejó claro el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que no obstante sí quiso hacer hincapié en que la coalición tiene la misma postura que los comuns en relación al macroproyecto del Hard Rock. "Se trata de un proyecto que no tiene ningún tipo de sentido desde un punto de vista ambiental, urbanístico ni laboral", denunció Urtasun, que aseguró que este complejo no es acertado en un momento en el que "Cataluña vive una sequía muy grave" y tampoco va en la línea que mantiene el Gobierno de "combatir los fenómenos como la ludopatía" o dejar atrás los puestos de trabajo "profundamente precarizados".

De hecho, Sumar quiso este lunes elevar el tono contra un PSOE al que acusó de falta de "ambición" en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. "Seguimos muy lejos y tenemos grandes diferencias" en la negociación con los socialistas para pactar un texto que luego negociar con los socios parlamentarios, denunció Urtasun, que concretó algunas de las medidas que pide la formación, como el aumento de los permisos de maternidad y paternidad de las actuales 16 semanas a 20 semanas durante este año.