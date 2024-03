Nacho Palau sale en defensa de Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes': "Pasé por algo parecido en mi edición"

Nacho Palau ha vuelto a parecer de nuevo en las redes sociales. Desde que el pasado mes de diciembre acudiera a ¡ De viernes! para hablar del cáncer que vuelve a padecer, el escultor había decidido mantenerse en un segundo plano. Sin embargo, ahora ha reaparecido para salir en defensa de Ángel Cristo Jr.

El joven se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de Supervivientes 2024 y actualmente se encuentra al borde de convertirse en el primer expulsado del reality. El programa apenas ha dado sus primeros pasos, pero lo cierto es que el hijo de Bárbara Rey no ha dejado de protagonizar todo tipo de enfrentamientos.

Una actitud que lejos de costarle el cariño del público parece que solo lo ha reforzado, como así han demostrado la gran cantidad de apoyos que le llegan desde España. Prueba de ello ha sido recientemente Palau. El que fuera pareja de Miguel Bosé ha querido mandarle un mensaje a través de su perfil de Instagram, en el que ha asegurado que se siente identificado con él.

"Ángel no puede irse, a mí personalmente me gustaría tenerlo más tiempo en la isla porque me parece un tío muy franco y que todos se le están tirando al cuello", ha explicado. Por ello, como así ha querido dejar claro, tras haber vivido algo parecido, ha dejado claro su mensaje: "Tiene todo mi apoyo".

"Me siento identificado con la situación de Ángel. Se le está atacando por contar su verdad, que tienes que tener un par para contar. Y si todo el mundo está cuestionándote todo lo que haces es muy duro, pero me gusta ver que él puede aguantar el chaparrón. Eso espero, todo mi apoyo", ha escrito Palau, muy seguro de sus palabras.