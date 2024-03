Roberto Leal: "Mi hija Lola y yo siempre estamos dibujando juntos, es una pasión compartida"

Roberto Leal acaba de presentar el cuento Mi abuelo Pepe (Destino), un homenaje a su padre, fallecido en 2019. El libro está escrito a cuatro manos con su mujer, Sara Rubio, e ilustrado a medias con su hija Lola, que tiene seis años.

El periodista ha escrito este cuento para "decir adiós en un plano positivo, para explicarles a los más pequeños de la casa por qué nuestros abuelos no están físicamente, pero sí se encuentran muy cerquita de nosotros. El poder del recuerdo acaba con toda pena y con toda nostalgia".

En unas declaraciones a la revista Pronto, Leal explica cómo ha sido trabajar con su hija, que le preguntaba constantemente por su abuelo y por quien ha salido a la luz este trabajo. "Para mí, no ha sido nada nuevo, porque lo hacemos habitualmente. Lola y yo siempre estamos dibujando los dos juntos, es una pasión compartida".

El libro ha supuesto un verdadero regalo para ambos. "En este caso, ha sido más emocionante, porque se trata de un proyecto, que para nosotros, es un regalo eterno. Así que los dos estamos muy felices".

Una página del cuento ilustrado por la hija mayor del presentador y de la periodista Sara Rubio. Destino

Roberto Leal no se aventura a vaticinar el futuro artístico de su hija. A ella le gusta mucho dibujar. Lola decidirá si quiere seguir explorando ese terreno o no, pero a mí me encantaría, porque creo que tiene facilidad para el dibujo".

Pepe Leal, un hombre entregado al trabajo por completo, según relata su hijo, falleció en 2019 a los 66 años sumiendo a su nieta en un mar de dudas. Padecía diabetes y había sufrido un ataque al corazón. De ahí este cuento, que la ayudará a recordarlo lleno de vida.