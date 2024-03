El manga y el anime tomarán Madrid a partir del 4 de abril

THE ART OF MANGA

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) acogerá desde el próximo 4 de abril la exposición The Art of Manga, una muestra organizada por Sold Out que celebrará el universo del manga y el anime y que propone explorar como nunca se ha hecho antes el arte que se oculta detrás de uno de los mayores fenómenos culturales del siglo XXI.

The Art of Manga propondrá un recorrido por la historia de este género desde sus orígenes hasta la actualidad, dando la posibilidad de descubrir el vínculo entre el manga moderno y el arte tradicional japonés, y su impacto artístico a nivel global.

La muestra se dirige a un público muy amplio, que abarca desde fanáticos del manga y el anime hasta familias y aficionados de la cultura japonesa.

En ese sentido, la exposición pondrá de manifiesto el cambio global que se ha producido en la percepción del manga como consecuencia de las traducciones del japonés a otros idiomas y del auge de las plataformas de streaming. También se analizará este arte desde una óptica industrial y económica.

La muestra ilustrará sobre la historia del manga y su diversidad, las distintas técnicas de storytelling, su importancia cultural y su evolución como forma artística.

The Art of Manga presentará más de 150 piezas y obras de arte, organizadas en 10 ámbitos temáticos’ a través de las cuales se mostrarán los diversos aspectos y etapas en el desarrollo de este género.

La exposición contará con piezas únicas procedentes de colecciones privadas de Japón, China y Europa, como libros y pergaminos ilustrados, xilografías de los siglos XVIII y XIX, pinturas originales, manuscritos de manga de los años 60, 70 y posteriores, autógrafos de reconocidos artistas del manga, carteles originales, fotogramas de anime, revistas y cómics raros y esculturas de edición limitada con los personajes referenciales de este género.

The Art of Manga homenajeará a mangakas pioneros e influyentes de todos los tiempos, como Osamu Tezuka (1928-1989), conocido como el Dios del Manga por su aportación a la viñeta japonesa; y Shigeru Mizuki (1922-2015), que popularizó los temas y el estilo Yokai, basado en criaturas de la cultura popular de Japón.

También ofrecerá la posibilidad de descubrir el arte de otros artistas precursores del manga, como Kitagawa Utamaro (1753-1806) y Katsushika Hokusai (1760-1849).

A su vez, The Art of Manga explorará el lenguaje visual y la diversidad de géneros de este arte, desde aquellos cargados de acción hasta las narrativas históricas, sin perder de vista su integración en los diferentes formatos de difusión, mostrando su peso en el arte y la industria del entretenimiento.

La muestra también pondrá de manifiesto la importancia de pergaminos como Choju giga, la influencia más antañona del manga, que se remonta al siglo XII, y el Manga Hokusai, del periodo Edo, como su raíz más directa.

Del mismo modo, se mostrará la influencia de la xilografía japonesa y del Kamishibai, conocido como el ‘teatro de papel’, en la manera de narrar historias dentro del manga; se explorará el proceso creativo y colaborativo entre los artistas del género; se subrayará su evolución en el ámbito infantil y juvenil; se examinará el surgimiento del Gekiga, denominado ‘imagen dramática’; y se diseccionará el impacto de los medios de comunicación en su crecimiento.

‘The Art of Manga’ se vertebrará a través de una serie de escenografías, entre las que se incluyen la reproducción de un Torii (puerta tradicional) y de un templo Yokai, un pasillo de linternas japonesas y un jardín zen.

Por último, la exposición pondrá de manifiesto la influencia y la popularidad del manga en el panorama cultural español a través de las series Heidi, Marco, Mazinger Z, Dragon Ball, Oliver y Benji, One Piece, Sailor Moon o Naruto.