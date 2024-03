Akira Toriyama ha muerto a los 68 años, tal y como este viernes confirmó su estudio de producción de manga, por lo que toda la profesión y los fans de su aclamado cómic, Dragon Ball, están de luto. Incluido otros famosos historietistas que siempre han proclamado la influencia que tuvo el autor en sus obras.

Aunque debutó en 1980 con Dr. Slump (serie protagonizada por la adorable Arale), fue el universo de Goku el que lo encumbró hasta lo más alto del manga, pues fue una historia que sentó muchas de las bases del género de aventuras y peleas shonen.

Por ello, muchos son los que lloran el fallecimiento de Toriyama, que fue el pasado 1 de marzo a causa de un derrame cerebral agudo y cuyo funeral ya se celebró en la más estricta intimidad.

Pero, tras salir a la luz la triste noticia, varios de sus amigos más allegados quisieron enviar un mensaje para despedirse públicamente, como Masakazu Katsura, creador de mangas como Video Girl Ai, DNA² o Zetman, escritor y dibujante de 61 años que asegura tener solo "recuerdos felices de las veces que fue a visitarle a su casa" de niño. "Sigo pensando en él más como un amigo que como en un gran artista de manga", proclamó.

La revista V Jump, donde publicó Dragon Ball, Dr. Slump y Sand Land, también proclamó lo "profundamente entristecidos" que están por su "repentina muerte", algo que secunda Yuji Horii, diseñador de Dragon Quest, saga de videojuegos en la que Toriyama participó.

Pero, sin duda, los mensajes más esperados y emotivos fueron los de otros dos grandes mangakas que estuvieron fuertemente inspirados por su obra: Eiichiro Oda, creador de One Piece, cómic estrenado en 1997 que continúa actualmente; y Masashi Kishimoto, autor de Naruto, publicado de 1999 a 2014, aunque sigue escribiendo -no ilustrando- su secuela, Boruto (2016).

Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', en 1982. JIJI PRESS / EFE

El mensaje de Eiichiro Oda

"Es demasiado pronto. Siento un enorme agujero en el corazón. La idea de no volver a verte me llena de tristeza. Te he admirado muchísimo desde que era niño", comienza Oda su mensaje. "Recuerdo el día que me llamaste por mi nombre por primera vez. Y el día en el que me lo pasé muy bien con Kishimoto de camino a casa porque nos llamaste 'amigos'. También la última conversación que tuvimos".

El mangaka, que en 2006 colaboró con Akira Toriyama para publicar Crossh Epoch, un manga de 20 páginas donde los mundos de Dragon Ball y One Piece se unían, alabó a su mentor por "tomar el mando en una época en la que leer manga se consideraba una estúpida pérdida de tiempo" y "forjar una era en la que tanto adultos como niños podían leer y disfrutar de este medio".

"Me mostraste que el manga podía lograr tal cosa. Me hiciste soñar que podía llegar al mundo entero. Eras mi superhéroe", proclamó el historietista de 49 años. "La publicación de Dragon Ball probablemente echó raíces en la infancia no solo de artistas de manga, sino también de creadores de todas las industrias. Tu existencia ha sido como un gran árbol cuyas ramas se extienden hasta el cielo".

"Para los mangakas de nuestra generación, cuanto más nos acercábamos a tu trabajo, más nos dábamos cuenta de su importancia", aseguró el japonés. "Hemos acabado amándote por lo que eras y no solo por lo que hiciste".

"Me gustaría expresar mi respeto y gratitud al creativo mundo que dejó el maestro Toriyama y rezar por su descanso en paz. Espero que el cielo sea un mundo placentero, tal y como lo imaginaste", concluyó.

El sentido homenaje de Masashi Kishimoto

Por su parte, Masashi Kishimoto comenzó su mensaje, publicado en la web de la editorial que todos ellos compartían, diciendo que no sabía "qué escribir sobre algo tan repentino", pero le gustaría expresar sus "pensamientos y sentimientos hacia el maestro Toriyama", algo que le hubiera gustado hablar con él algún día.

"Como crecí con Dr. Slump y Dragon Ball en la escuela, tener sus mangas a mano siempre fue algo natural y parte de mi vida. Incluso cuando vivía algo malo, ver Dragon Ball todas las semanas me hacía olvidarme", escribió el mangaka. "Era un alivio para mí, un chico de campo que no tenía nada".

"Cuando llegué a la universidad, de pronto, Dragon Ball terminó y sentí un increíble sentimiento de pérdida que no supe reemplazar. Pero, al mismo tiempo, me sirvió para entender la grandeza del maestro que lo había creado. Y quise hacer algo igual", aseguró. "Quise parecerme a mi maestro. Mientras seguía sus pasos y aspiraba a convertirme en mangaka, fue desapareciendo ese sentimiento de pérdida, porque hacer cómics era divertido".

"Encontré una nueva diversión siguiéndote. Siempre fuiste mi guía. Te admiraba. Lamento que tenga que ser así, pero me gustaría expresarte mi agradecimiento, para mí eras un salvador y el Dios del manga", proclamó Masashi Kishimoto. "Cuando nos vimos por primera vez, estaba tan nervioso que no pude decir ni una palabra. Sin embargo, después de reunirnos innumerables veces en el comité del Premio Tezuka, pude hablar contigo".

"Oda y yo volvíamos a ser niños cada vez que hablábamos de la serie. Parecía que competíamos por ver quién era más fan y no he olvidado cómo nos mirabas y sonreías un poco avergonzado al vernos", recordó el autor de Naruto.

"Acabo de recibir la noticia de la muerte de mi maestro. Siento un sentimiento de pérdida aún más grande que cuando Dragon Ball terminó. Aún no sé cómo lidiaré con este agujero en mi corazón. Ahora ni siquiera puedo leer Dragon Ball", lamentó.

"Todo el mundo seguía esperando ver tu trabajo. Ojalá los deseos de Dragon Ball existieran. Quizás sea egoísta, pero estoy tan triste. Gracias, maestro Akira Toriyama, por tu arduo trabajo durante más de 45 años. Estoy seguro de que los miembros restantes de tu familia han quedado profundamente heridos. Por favor, cuídate y descansa en paz", concluyó.