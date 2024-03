Muere Akira Toriyama, autor de 'Dragon Ball' y uno de los grandes maestros del manga, a los 68 años

Este viernes, el mundo del manga, y del cómic en general, se ha despertado con una triste noticia que vestirá de luto a toda la profesión. Ha muerto Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, entre otras obras.

El dibujante japonés de manga (mangaka) ha fallecido a los 68 años a causa de un derrame cerebral agudo, según anunció este viernes su estudio de producción, Bird Studio, en un comunicado a través de redes sociales.

"Lamentamos enormemente informar de que el creador de manga Akira Toriyama murió el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo", detalló el estudio en su perfil de la red social X.

"Sentimos profundamente que aún tuviera varias obras en proceso de creación, las cuales llevaba a cabo con gran entusiasmo", declaró la compañía. "Sin embargo, ha dejado muchos títulos de manga y obras de arte a este mundo. Gracias al apoyo de tantas personas de todo el mundo, ha podido continuar con su actividad creativa durante más de 45 años. Esperamos que el singular mundo de creación de Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo".

La empresa informó de que el funeral ya se había celebrado con familiares y sus amigos, "siguiendo sus deseos de tranquilidad". Por ello, pidieron a los fans que no mandaran flores, ni regalos, ni hicieran visitas, y mucho menos que los medios intentaran tener entrevistas con sus allegados. "Aún no está decidido que vaya a haber futuros planes para un homenaje, pero informaremos de ellos cuando se confirme".

Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', en 1982. JIJI PRESS / EFE

Una huella imborrable en el manga

Se suele decir que un no muere del todo hasta que deja de ser recordado. Y, según esto, Akira Toriyama no morirá nunca, pues deja un gran legado de obras que es imposible olvidar por todo lo que han influido no solo en los lectores, sino en otros historietistas.

Dragon Ball es la más conocida, un manga estrenado en 1984 en la revista japonesa Shonen Jump, de la editorial Shueisha. Y, aunque terminó su serialización en 1995 tras 42 tomos, regresó en 2015 con Dragon Ball Super, que continúa aún a día de hoy, aunque entonces él ya solo escribía y era el autor Toyotaro quien dibujaba.

Este universo se convirtió en histórico, pues sentó muchas de las bases del shonen, género de manga y anime demográficamente concebido para chicos -aunque eso ha cambiado mucho- que consta de aventuras, batallas y, en muchos casos, fantasía.

Y es que, aunque se trata de una serie de hace ya 40 años con sus defectos y sus elementos que ya quedan anticuados, es innegable que su publicación fue un antes y un después en el cómic que hace que muchas otras obras no existieran sin Dragon Ball, como varios autores han defendido en diversas entrevistas.

No en vano, Akira Toriyama ha sido influencia de muchos otros mangakas como Eiichiro Oda (creador del aclamado One Piece), Masashi Kishimoto (Naruto), Tite Kubo (Bleach) o Hiro Mashima (Fairy Tail).

Un gran legado artístico

Lo cierto es que, además del manga de Dragon Ball, el autor también ha participado en la adaptación anime de su obra, la cual no está basada al completo en su manga, pues temporadas como Dragon Ball GT no fueron creadas por él.

Pero este universo no fue el debut de Akira Toriyama, sino que fue en 1980 con Dr Slump (el cual muchos conocerán por su protagonista, la adorable y alocada Arale).

Otras de sus creaciones son Sand Land (2000), cuyo anime que llegará a finales de marzo a Disney+, así como los diseños de videojuegos como Dragon Quest (1986-2023), Chrono Trigger (1995) o Blue Dragon (2007).