Las series y películas de anime más esperadas de 2024

El 2024 ya está aquí, y con él llegarán nuevos estrenos a lo largo de los próximos doce meses. Será un buen año para los seguidores del anime, que podrán disfrutar de las continuaciones de varias de las series más exitosas como Chainsaw Man y Kimetsu no Yaiba, o verán por fin adaptaciones de títulos tan esperados como Solo Leveling.

Se espera que lleguen muchas series y películas en 2024, aunque siempre pendientes de que no haya retrasos de última hora e incluso confirmaciones inesperadas que cambien las predicciones para este nuevo año. De momento, aquí tienes lo más destacado entre todo lo que sabemos que llegará próximamente.

A continuación, te dejamos la lista de las series de anime más esperadas del 2024:

'Delicious in Dungeon' (Netflix)

La primera apuesta de Netflix en cuanto a lo que anime respecta es una divertida serie basada en el manga Dungeon Meshi, escrito por Ryoko Kui. Sigue a un grupo de aventureros que se adentran en unas mazmorras para rescatar a uno de sus compañeros. El guerrero Laios y el resto de sus camaradas fueron atacados por un dragón que les dejó sin provisiones, por lo que deberán alimentarse con los monstruos que vayan matando durante su aventura. Delicious in Dungeon se estrenó el pasado 4 de enero y cuenta con versiones dobladas a varios idiomas, entre ellos el español.

'Solo Leveling' (Crunchyroll)

Otro de los primeros estrenos del año es Solo Leveling, en emisión desde el 6 de enero. Se trata de la esperadísima adaptación al anime de un manhwa (manga de origen coreano) muy exitoso en los últimos años. Es la historia de Sung Jin-woo, el cazador más débil de la humanidad, que trata de sobrevivir como buenamente puede hasta que un día acaba en una mazmorra repleta de monstruos mucho más fuertes de lo que esperaba, lo que aumenta aún más la dificultad de esta experiencia llena de acción.

'Signos de afecto' (Crunchyroll)

A comienzos de 2024 llega el romance 'Signos de afecto' Cinemanía

El mismo día que Solo Leveling también llegó Signos de afecto (Yubisaki to Renren). Se trata de un romance que tiene como protagonista a Yuki, una universitaria con sordera que debe lidiar con su vida académica. Un día, mientras viaja en tren, conoce al joven Itsuomi Nagi, y pronto surge la chispa entre ambos. Él tratará de aprender el lenguaje de signos para acercarse cada vez más a ella y poder entrar en su vida. Además de mostrarnos las maravillas y sutilezas del amor, Signos de afecto también nos enseña la necesidad de la comunicación y la empatía en las relaciones.

'Kingdom' (Crunchyroll), 5T

El 13 de enero comenzó la emisión en Japón de la quinta temporada de Kingdom. En el país nipón es un éxito, aunque aquí no goce de tanta repercusión. Eso no quita que sea una de las propuestas más interesantes en la actualidad. Basada en la obra de Yasushisa Hara, Kingdom sigue a Zheng y Xin en su afán por unificar a los siete reinos que luchan entre sí en el territorio de la actual China. Si eres fan de la serie o estás interesado en verla, estás de suerte porque, si continúa adelante, le esperan muchos años de emisión si tenemos en cuenta que el manga aún no ha acabado ni parece que vaya a hacerlo a corto plazo.

'Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation' (Netflix)

'Monsters' llegará a Netflix en enero de 2024 Cinemanía

El 21 de enero llegó la precuela de One Piece, basada en una obra escrita por Eiichiro Oda antes de comenzar con el viaje de Monkey D. Luffy. Monsters cuenta una de las aventuras de Shimotsuki Ryuma, un legendario samurái de la tierra de Wano que, además, es antepasado de Roronoa Zoro. El valeroso guerrero tendrá que enfrentarse a la amenaza de un dragón terrible. Se tratará de un único episodio de 25 minutos.

'Kimetsu no Yaiba' (Crunchyroll), 4T

La cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' llega en 2024 Cinemanía

La tercera temporada de la serie, también conocida como Demon Slayer o Guardianes de la noche, terminó por todo lo alto con una escena muy emotiva entre Tanjiro y Nezuko. Como ya es habitual, primero veremos una película en cines a partir del 22 de febrero que resumirá lo más reciente y dará paso al estreno de la cuarta entrega, que podría comenzar en abril. Llega el arco de entrenamiento de los pilares, en el que los guerreros más poderosos se preparan para vencer a Muzan y su corte de demonios.

'Kaiju No.8' (Crunchyroll)

Otro de los títulos que verán la luz por primera vez este año es esta versión del manga de Naoya Matsumoto. Está ambientado en un mundo donde los kaiju, monstruos de la tradición japonesa, son una amenaza para la sociedad. Kafka Hibino es uno de los soldados encargados de exterminar a estas criaturas, pero en una misión fallida adquiere el poder de convertirse en un monstruo. Una premisa que recuerda a cosas que ya hemos visto pero que promete ser una de las sensaciones del año a partir de su estreno en el mes de abril.

'Bartender: Glass of God' (Crunchyroll)

En abril llega un remake de la serie 'Bartender', de 2006 Cinemanía

En abril también conoceremos el Eden Hall, un bar tranquilo y difícil de encontrar en mitad de Tokio. Allí trabaja Ryu Sasakura, un prodigio a la hora de preparar cócteles y bebidas alcohólicas, ya que es capaz de ofrecerle a cada cliente exactamente lo que necesita. Ante los ojos de este camarero pasan todo tipo de personas con problemas y aspiraciones en la vida muy particulares, y cada uno de ellos mantendrá una cálida conversación con el amable y gentil Ryu. Se trata de un remake de Bartender, estrenada en 2006.

'My Hero Academia' (Crunchyroll), 7T

La temporada 7 de 'My Hero Academia' podría ser la última Cinemanía

El 4 de mayo regresa My Hero Academia, aunque todavía no está claro si su séptima temporada será la última. Deku y el resto de sus amigos han cautivado a muchas personas desde que comenzaran su camino para convertirse en superhéroes. Ahora podrían estar ante el final de su aventura, pero esto no se sabe a ciencia cierta debido a que el manga todavía no ha acabado, como se creía que pasaría a estas alturas. La única certeza es que estamos a punto de entrar en la guerra definitiva contra los villanos.

'Bleach: Thousand-Year Blood War' (Disney+), 3T

'Bleach' llega a su fin en 2024 Cinemanía

Que un clásico como Bleach regresara fue la mejor de las noticias que los fans del anime pudieron recibir hace dos años. Fue para adaptar el arco final, conocido como Thousand-Year Blood War. La decisión fue dividir la saga en tres temporadas, y este 2024 tendremos la definitiva. Es posible que sea en primavera cuando conozcamos el desenlace de la batalla final de Ichigo y sus aliados contra el imponente Yhwach en el Palacio del Rey. Tendremos que prepararnos para decir adiós a un emblema del género casi tan conocido como Naruto, One Piece o Hunter x Hunter. Se espera que pueda verse en Disney+ al igual que las dos entregas anteriores.

'Dandadan'

El anime de 'Dandadan' llega este 2024 Cinemanía

Takakura ama lo oculto pero no cree en los fantasmas, mientras que su amiga Ayase no cree en los alienígenas. Sin embargo, un misterioso suceso hará que descubran que ambos estaban equivocados y que las dos cosas sí existen. Esta es la premisa de Dandadan, que por fin tendrá una adaptación televisiva. Hay motivos para pensar que saldrá bien, ya que detrás está Science Saru, el estudio que animó Scott Pilgrim da el salto para Netflix. Hiroshi Seko (Jujutsu Kaisen) se encargará del guion y Kensuke Ushio (Chainsaw Man) de la música.

'Blue Box'

El manga 'Blue Box' tendrá su adaptación al anime Cinemanía

Hace relativamente poco se confirmó la adaptación al anime de Blue Box, una mezcla entre spokon y comedia romántica que está arrasando en su versión manga. Su protagonista es Taiki Inomata, un jugador de bádminton en su instituto que está enamorado de Chinatsu Kano, del equipo de baloncesto. Los padres de ella deben mudarse temporalmente al extranjero, por lo que dejarán a su hija con la familia de Taiki. Ambos deberán entenderse y forjar una relación mientras siguen enfocados en triunfar en sus respectivos deportes.

'KonoSuba', 3T

'KonoSuba' regresa después de siete años Cinemanía

Casi siete años han tenido que esperar los fans de KonoSuba para recibir la noticia del regreso de la serie, que quedó paralizada tras su segunda temporada. En primavera de 2023 se estrenó un spin-off centrado en Megumin, pero la historia principal no había avanzado desde 2017. De momento no se conoce la fecha de estreno, pero si no recuerdas su trama o simplemente no la conoces, debes saber que sigue la historia de Kazuma Sato, un chico muy recluido que acaba en un mundo de fantasía gracias a los poderes de una diosa llamada Aqua. Allí forma equipo con una maga y una paladina para derrotar al Rey Demonio.

'Beastars' (Netflix), 3T

'Beastars' llega a su final con la tercera temporada Cinemanía

En algún punto del 2024, Netflix pondrá punto y final a una de sus series más originales. Recordemos que Beastars no es un precisamente muy normal, y eso ya es mucho decir en el mundo del anime. Nos lleva a un mundo de animales antropomórficos que llevan vidas muy similares a las nuestras, Su protagonista es un lobo llamado Regoshi, que participa en el club de teatro de su instituto para poder relacionarse con sus compañeros. Mucho ha pasado desde el arranque en la plataforma de streaming en 2019, y ahora la adaptación del manga de Paru Itagaki ya está lista para despedirse.

'Moonrise' (Netflix)

Netflix estrenará 'Moonrise' en 2024 Netflix

Viajaremos a la Luna de la mano de Jack y Al, dos hombres que hacen frente a las dificultades propias de un mundo futurista completamente devastado. WIT Studio está detrás de la serie, en la que veremos a Jack jurar venganza contra los Rebeldes de la Luna después de que ellos le separaran de su familia. Así, la trama transcurre entre la Tierra y nuestro querido satélite, convirtiendo a Moonrise en una obra de ciencia-ficción en toda regla. Se estrenará este año, aunque todavía no se sabe cuándo.

A continuación, te dejamos la lista de las películas de anime más esperadas del 2024:

'Maboroshi'

Masamune es un estudiante que vive en una ciudad donde el tiempo se ha detenido debido a la explosión de una fábrica de acero que ha sellado todas las salidas. Para regresar a la normalidad, los habitantes no pueden hacer cambios en su vida y deben ceñirse a lo cotidiano. Un día, una compañera de Masamune llamada Atsumi le lleva a uno de los hornos de la fábrica. Allí conocen a una chica salvaje, y este suceso comienza a destruir el equilibrio del mundo. Una premisa muy misteriosa para una película que llegó a Netflix el 15 de enero.

'Haikyuu!!: La batalla del basurero'

Llega la primera película con la que comienza el final de 'Haikyuu!!' Cinemanía

Comienza el desenlace de Haikyuu!! con la primera de las dos películas que, hasta la fecha, están programadas. La batalla del basurero a la que hace referencia el título es el épico enfrentamiento entre los equipos de la Preparatoria Nekoma y la de Karasuno, a la que pertenecen nuestros protagonistas. El largometraje se estrenará en Japón el 16 de febrero. Se desconoce cuándo llegará a España, pero quizás esté en las salas de cine en primavera o a mitad del año.

'Mononoke'

'Mononoke' se estrenará en verano de 2024 Cinemanía

No tiene nada que ver con el clásico de Studio Ghibli, pero se trata de una propuesta muy interesante y original que no hay que pasar por alto. El estilo de su animación no dejará indiferente a nadie y tiene mucho potencial para convertirse en algo completamente distinto a lo que ya estamos acostumbrados. Dirigida por Kenji Nakamura, esta película sigue a un boticario errante que debe investigar cinco casos relacionados con criaturas sobrenaturales. Se espera que su estreno sea en verano.

'Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc'

'Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc' llegará a los cines en 2024 Cinemanía

El estudio MAPPA confirmó que llevará a los cines el siguiente arco de Chainsaw Man tras la emisión de la primera temporada a finales de 2022. Se trata de la continuación de la historia de Denji, Aki, Power, Makima y compañía. Había ciertas dudas sobre qué iba a ser de la serie, pero ya sabemos que lo más inmediato de la trama, donde se nos presenta apropiadamente a Reze, llegará como una película. Aun así, seguimos sin tener confirmación sobre una segunda temporada.

'Spy x Family Code: White'

'Spy x Family Code: White' llegará a España en 2024 Cinemanía

La primera temporada de Spy x Family fue una de las más exitosas de Crunchyroll durante varios meses, lo que motivó que su continuación en formato de largometraje llegue a muchos rincones del mundo, entre ellos España. Todavía se desconoce si llegará únicamente como versión original subtitulada o si contará con doblaje. Pero se sabe su fecha de estreno, el próximo 19 de abril.

'Kimi no Iro'

'Kimi no Iro' se estrenará en 2024 Cinemanía

Naoko Yamada (A Silent Voice) regresa con un nuevo largometraje, aunque aún no se conoce su fecha de estreno en Japón, de la que dependerá para llegar luego a España. Esta nueva historia gira en torno a Totsuko, una estudiante capaz de ver los colores de las emociones. Mediante esta habilidad, intenta comprender el ambiente y mantener los colores brillantes de todos sus seres queridos. Un día, forma una banda con un chico y una chica para tocar su música y alegrar a la gente.

